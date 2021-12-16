Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня
RPA — еще один современный инструмент автоматизации бизнеса и оптимизации рабочих процессов в организации. Эта технология позволяет не только снять рутинные задачи с сотрудников, но и значительно увеличить производительность компании и уменьшить риск человеческого фактора при обработке данных.
Что такое RPA
Robotic process automation (RPA) — это технологии, позволяющие считать и запомнить действия пользователя в интерфейсе и многократно повторить их для выполнения бизнес-процессов. RPA-платформы созданы с помощью специальных программных роботов и технологий искусственного интеллекта.
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Главная особенность RPA в том, что при выполнении программы определяются не только технические характеристики действий пользователя (например, координаты элементов интерфейса), но и семантика этих элементов. При работе системы записываются детальные сведения о действиях пользователя и элементах, с которыми он взаимодействует при выполнении определенного бизнес-процесса.
Например, собирается информация о том, куда нажал пользователь, где находится элемент интерфейса, его название, тип, что находится рядом и его координаты. Это делает разработки RPA эффективными при решении повторяющихся и несложных задач, позволяя заменять настоящих сотрудников цифровыми.
Внедрение таких технологий не могло не повлиять на обстановку в компаниях: многие работники оценили появление RPA как риск потенциального увольнения. В истории развития технологий роботизации были случаи антропоморфизации программ, как например в британской компании Xchanging — коллеги из Xchanging дали имя своему роботу и позвали его на вечеринку. Это хороший пример того, как гибко и интуитивно настроена RPA-система.
Тем не менее компании, внедряющие RPA-технологии, убедили сотрудников в концепции эффективного замещения, которая не приведет к сокращению числа работников. По данным исследования Harvard Business Review, риск увольнения не угрожает специалистам интеллектуального труда, чьи задачи не могут выполняться с помощью роботов.
Какие задачи решает технология RPA
Вот какие задачи бизнеса могут решить RPA-технологии:
- Оптимизация времени на решение стандартных задач
- Снятие части нагрузки с сотрудников
- Уменьшение ошибок и увеличение точности работы
- Возможность масштабирования бизнеса
Внедрение RPA — это серьезный шаг в развитии бизнеса, так как роботы в отличие от сотрудников могут без остановки выполнять порядок действий по заранее известному списку. Роботы позволяют максимально снизить человеческий фактор при переносе данных из одной системы в другую и решают проблему с недостатком у работников интеллектуальных задач.
При наличии RPA-роботов в компании у руководителей появится возможность перевести сотрудников на выполнение более вовлекающей и творческой работы без потерь для бизнеса. Еще одно преимущество использования роботизации в бизнесе — экономия на привлечении новых сотрудников и их обучении. RPA позволяет улучшить производительность компании с тем же составом проектной команды, а ряды роботов при увеличении объема работ можно пополнить.
Например, с помощью RPA и роботизации можно выполнять работу с копированием, переносом и изменением данных, создавать отчеты, письма, заполнять формы и анкеты. Для того, чтобы робот автономно выполнял задачу, достаточно задать критерии (адресат письма, тип переносимых данных и др.) и записать последовательность действий пользователя в каждой из задач.
Как правило, к процессам, автоматизируемым благодаря роботам, относятся следующие:
- Простые и часто повторяющиеся действия в системе
- Процессы, для которых предусмотрена инструкция
- Процессы, для которых возможно автономное выполнение (без необходимости участия со стороны другого сотрудника)
- Процессы, не требующие профессиональных знаний
- Процессы со стандартизированными данными
- Последовательность взаимосвязанных процессов, когда исходя из результата первого действия делается второе, а исходя из результатов второго — третье. Современные цепочки достигают десятков операций, возложенных на одного робота.
Однако RPA-платформы могут быть эффективны в разных областях бизнеса и применяются для разнообразного спектра задач, которые выходят за границы работы с Excel, PDF или почтой. Например, роботизация может применяться при общении с клиентами: чат-боты, которые отвечают на технические вопросы, предоставляют точные данные и могут сделать онлайн-запись или выписку, уже стали для нас частью ежедневной рутины.
Эти задачи давно выполняются с помощью роботов, которые делают все быстрее и эффективнее обычных сотрудников. Технологии RPA позволяют быстрее анализировать, находить и передавать пользователю данные, которые он запрашивает.
Хотя внедрение RPA-технологий для бизнеса вошло в план по увеличению эффективности производства, технология только начинает массово использоваться. По данным Deloitte, к 2020 году начальное количество бизнес-процессов, автоматизируемых в компании с помощью RPA, составило от 1 до 3. Организации, в которых роботизировано более 50 процессов, относились к меньшинству и вошли в 4% участников опроса.
Однако несмотря на точность и производительность RPA-систем, они все еще далеки от того, чтобы полностью заменить человека на рабочем месте. Современные роботы не подготовлены к данным, отклоняющимся от «шаблона». Любые данные, введенные вне формата, который умеет распознавать робот, не будут им обработаны.
К сожалению, технологии RPA не позволяют анализировать живую речь, не ограниченную определенным форматом. Например, не каждый пользователь сможет сообщить об ошибке так, чтобы это смогла считать система. К тому же форсирование такого подхода создает много трудностей для клиентов и пользователей системы. Дополнительная сложность для развития RPA — недостаточная цифровизация: многие данные до сих пор хранятся в бумажном виде.
Целевая аудитория роботов RPA
Основная аудитория технологий роботизации — компании с большим штатом сотрудников, между которыми распределены в том числе задачи, требующие выполнение повторяющихся ручных операций. К 2021 году использование роботизации для автоматизации рабочих процессов охватило разнообразные отрасли бизнеса. Среди них:
- Банк и финансы
- Страхование
- Производство
- Логистика
- Здравоохранение
- Строительный бизнес
- Телеком
- Государственный сектор
- Образование
В условиях конкуренции и большого количества аналитических данных RPA может значительно усилить банковские услуги и дать компаниям преимущество на рынке. В банковской сфере самыми главными целями при выборе RPA-платформ являются ускоренная оценка кредитоспособности и более точное ведение аналитических данных.
В секторе телекома тоже высокая конкуренция. Управление большим количеством данных и усовершенствованная аналитика — то, что необходимо телекоммуникационным компаниям. RPA-технологии позволяют таким организациям сделать передачу данных более безопасной и гибкой и сэкономить на затратах.
Ориентиры для страхового бизнеса — более быстрое управление претензиями и улучшение взаимодействия с пользователями. Современные клиенты привыкли к удобству использования мобильных приложений, голосовых помощников и чат-ботов. Внедрение роботов поможет компаниям приблизиться к клиентам и улучшить обслуживание.
Производственные компании с помощью RPA улучшают работу бэкофиса и оптимизируют административные задачи и создание отчетности. Еще одним преимуществом роботизации процессов на производстве может стать сокращение операционных расходов.