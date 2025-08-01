ГИС «Панорама» повышает степень автоматизации создания карт с помощью нейросетевых моделей»

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.5.0. В новой версии программы обеспечивается не только автоматическое распознавание и создание по данным ДЗЗ контуров участков полей, объектов гидрографии, зданий и сооружений, дорог, высокоствольных лесов, порослей, вырубок, но и запрос и обработка адресной информации для автоматического заполнения атрибутов объектов. Дополнен состав инструментов по редактированию карты, ведению атрибутивных баз данных, выполнению оверлейных операций. Обновлен блок кадастровых и геодезических задач для ведения базы кадастровых работ, формирования отчетов «Карта-план территории», «Технический план здания» и других.

В задаче «Автоматическое распознавание снимков» добавлена поддержка получения адресной информации для автоматического нанесения на карту номеров домов и названий улиц, распознанных на снимках. Для этого в режимах «Здания», «Дороги», «Город» пользователь может выбрать дополнительную опцию «Подписать адреса объектов». На основе интеграции с адресной базой данных ГИС «Панорама» (address.gisserver.info) сервис заполняет следующие семантики объектов: для строений – «Номер дома» (31202), «Название улицы» (31201), «Название поселения» (3106), «Название города» (31207), «Название района» (3108); для улиц и шоссе - «Собственное название» (9), «Название поселения» (3106), «Название города» (31207), «Название района» (3108). Также при формировании векторной карты местности объекты с заполненными адресными семантиками автоматически подписываются. На карту наносятся номера домов и названия улиц. Для загрузки готовой векторной карты на компьютер пользователя в диалоге «Автоматическое распознавание снимков» необходимо выполнить двойное нажатие левой кнопкой мыши на строке заявки в «Списке заявок» или вызвать контекстное меню и нажать кнопку «Открыть слой». Чтобы при необходимости отредактировать подписи на карте, можно воспользоваться прикладной задачей «Автоматическая расстановка подписей» в ГИС «Панорама» или настроить подписывание с помощью режима «Списки объектов».

Задача «Автоматическое распознавание снимков» позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW, JPG, TIFF, PNG и данные из открытых геопорталов. Описание доступных нейросетевых моделей и стоимость обработки приведены на странице Panorama Vision.

Доработана задача «Просмотр атрибутов из базы данных», вызываемая кнопкой на главной панели. Добавлена кнопка фильтрации строк по произвольно выбранным объектам слоя. Реализована кнопка сброса всех фильтров для текущей активной вкладки. Добавлены кнопки, позволяющие добавлять/удалять строки для таблиц без связи с геослоями. При сохранении новых строк все незаполненные поля автоматически заполняются значениями по умолчанию из базы данных (включая первичные ключи). Добавлена цветная подсветка строк: зеленые – новые строки; желтые - отредактированные значения; красные – строки, помеченные на удаление. Реализован вывод информации об отсутствии первичного ключа при попытке редактирования таблиц, его не имеющих. Добавлена поддержка таблиц с составным первичным ключом.

Доработана задача «Редактор карты». В режиме «Построение сети маршрутов» добавлен контроль геометрии маршрутов и формировании карты ошибок, на которую помещаются некорректные маршруты и калибровочные точки с добавлением текста обнаруженных ошибок в семантику объектов.

В задаче «Редактор классификатора» на вкладке «Объекты» в «Свойствах» добавлена настройка правил примыкания линейного объекта. При настройке правил выполняется выбор видов объектов, примыкающих к началу и концу контура объекта. Для связи примыкающих объектов используются семантики, выбираемые из списка обязательных семантик. Данные правила обеспечивают логическую связь между объектами карты для формирования сетей различного назначения. Примерами таких карт являются граф дорог, трубопроводные сети, сети связи и другие. Связанность объектов графа обеспечивается правилами примыкания. Линейные дуги сети графа связаны с узлами сети с помощью семантик «Номер начального узла» и «Номер конечного узла». Правила позволяют обеспечивать связь объектов на одной или нескольких картах, открытых в одном окне. Добавление правил примыкания повышает качество создания специальных карт и контроля уже существующих карт.

Доработана задача «Построение подписи по семантике объекта». Реализована возможность сохранения установленных параметров подписывания объектов. Для создания подписи разных объектов карты часто требуются различные варианты характеристик подписей, поэтому для каждого варианта могут быть настроены один или более наборов параметров. Загрузка параметров настройки позволяет автоматически сформировать данные, необходимые для нанесения подписи, и значительно сократить время выполнения задачи.

В задаче «Легенда карты» доработана вкладка «Общий список данных». В контекстное меню добавлен режим «Выделить все объекты карты». Данный режим позволяет выделить все объекты на картах, выбранных в общем списке данных.

В диалоге «Списки объектов» добавлен режим поиска «Внутри и касание». Результатом поиска являются объекты первого списка, расположенные полностью внутри объектов второго списка или имеющие касания контуров объектов изнутри.

Доработана задача «Выбор объекта». Добавлен режим «Копировать на другую карту». Данный режим позволяет скопировать выбранный объект на другую пользовательскую карту. Во вкладке «Семантика» в контекстное меню добавлены режимы: «Показывать семантику в заголовке» и «Выбрать семантику» для заголовка. Выбор семантики осуществляется путем нажатия правой кнопкой мыши на строку в таблице с необходимой семантикой. Режим «Показывать семантику в заголовке» позволяет устанавливать или скрывать в заголовке диалога значение выбранной семантики. Если выбранная семантика отсутствует в объекте, то и в заголовке она не будет отображаться.

Доработан диалог «Настройка панелей». Диалог позволяет создавать собственные панели инструментов и наполнять их Python-скриптами и часто используемыми режимами из различных прикладных задач ГИС. В список прикладных задач ГИС в диалоге изначально входят «Редактор карты», «Расчеты по карте», «База данных», «Редактор растров». Существует возможность добавления в список новых прикладных задач. Для этого модуль с прикладной задачей должен содержать определенный набор функций, описанных в разделе «Интерфейс настройки панели прикладной задачи» документа «Прикладные задачи. Разработка новых модулей». Блок «Доступные панели и кнопки» организован в виде дерева и отображает доступные для моделирования панели инструментов кнопки выбранной из списка задачи. Добавление кнопок в пользовательскую панель инструментов и изменение их очередности возможно соответствующими кнопками или перетаскиванием мышью. Вызов диалога «Настройка панелей» осуществляется по пункту главного меню программы – «Задачи – Пользовательские панели – Настроить». Список созданных панелей инструментов размещен в разделе «Задачи – Пользовательские панели» главного меню программы.

Доработан диалог «Параметры систем отсчета из файла XML». При редактировании файла XML с системами отсчета добавлена возможность копирования выбранного набора систем отсчета из другого файла XML. Изменение позволяет существенно ускорить подготовку рабочих списков систем отсчетов. Диалог «Параметры систем отсчета из файла XML» обеспечивает настройку постоянных проекций и датумов в задаче «Паспорт карты» и при установке параметров проекций растров и матриц.

Добавлена поддержка системы координат CGCS2000 Gauss-Kruger zone 13 – zone 23 (EPSG:4491-EPSG:4501), применяемой для территории Китая. Обеспечивается создание карт, формирование многолистовых карт со стандартными номенклатурами, построение разграфки (сетки) номенклатур.

Доработана задача «Печать карты». Добавлена возможность вводить номера печатаемых страниц. Поддерживается перечисление номеров и диапазонов страниц. Например: «1,5,7-12». При выборе на схеме печатаемых страниц с помощью комбинаций Левая кнопка мыши + Ctrl или Shift автоматически выбранные страницы указываются в поле «Страницы». Для восстановления страниц, указанных пользователем, необходимо выбрать режим «Восстановить пользовательские настройки». Поле для ввода страниц расположено в нижней части диалога.

В задаче «Геодезический редактор» разработан новый режим «Автоматическая расстановка характерных точек». Режим предназначен для потокового формирования характерных точек и их подписей для произвольного набора кадастровых объектов. В программе реализован алгоритм обработки установленного состава объектов карты, представленных в слоях «Кадастровый план территории», «Межевой план» и «Исправление реестровых ошибок» классификатора survey.v6.rsc. Обработка выполняется по установленной последовательности анализа контуров различного статуса и взаимного расположения объектов карты. В результате обработки на карту наносятся точечные объекты – характерные точки границ, подписи обозначения характерных точек и подписи обозначения кадастровых объектов.

В комплексе «Кадастровых задач» доработан режим «База кадастровых работ». Обновлен состав сведений для заказчика кадастровых работ, являющегося иностранным юридическим лицом. В диалоге режима добавлены поля: «Адрес», «Регистрационный номер» и «Дата регистрации».

Доработан режим «Атрибуты кадастрового объекта». Обновлен состав классов кадастровых объектов по ключу объекта и уточнен перечень атрибутов по списку ключей семантик объектов. Если класс кадастрового объекта не определен, то для обрабатываемого объекта в элементах диалога выводится назначенная ему семантика.

Доработан режим «Карта-план территории». При формировании XML-документа и текстового отчета по форме «Карта-план территории» добавлена сортировка земельных участков и объектов недвижимости по возрастанию кадастрового номера. При формировании текстового отчета раздел «Иные сведения об объекте недвижимости» заполняется значениями из семантик, содержащих сведения об обременениях и ограничениях в использовании объекта. Разделы по уточнению сведений кадастровых объектов, состоящих на учете в ЕГРН, но не имеющих пространственного описания, формируются по объектам карты с типом образуемый. При этом у кадастрового объекта должна быть заполнена семантика кадастровый номер. Разделы, содержащие сведения о характерных точках многоконтурных объектов карты, разделяются строками, содержащими информацию о кадастровом номере объекта и учетном номере контура.

Разработаны средства формирования сведений о выявленных кадастровых объектах. В диалоге «Карта-план территории» в дерево объектов добавлены сведения о выявленных в ходе кадастровых работ объектах. Выявленные объекты используются при формировании отчета «Сведения о выявленных объектах, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН». Разработаны средства формирования отчета «Сведения о земельных участках с расхождением площади». Программа анализирует измеренную площадь земельного участка и сравнивает ее с площадью, учтенной в ЕГРН. При выявлении расхождения более 10% в отчет вставляется соответствующая информация. Кроме того, выполняется контроль площади участка на минимальный и максимальный допустимые размеры. При превышении допустимого размера результаты контроля вставляются в отчет.

Доработан режим «Технический план здания». При формировании XML-документа технического плана сооружения реализована возможность описывать изменения отдельных фрагментов геометрии объекта недвижимости. При формировании XML-документа технического плана здания поддерживается сохранение сведений о машино-местах, расположенных в здании, включая создание объекта недвижимости и помещений (машино-мест) в нем.