Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

3i Touchpoint Analytics


25.03.2025 ИИ-технологии в семь раз ускорили работу «Ростелеком Контакт-центра» 1
31.05.2024 Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление 1
04.12.2023 3iTech получила грант ФСИ на внедрение большой языковой модели 1
30.11.2022 Merlion и Aurus подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.09.2022 3iTech и Softline заключили партнерское соглашение 1
01.08.2022 3iTech и Aurus заключили партнерское соглашение и представили рынку совместное решение 1
10.06.2021 Алексей Любимов -

Речевая аналитика нужна всем компаниям, желающим удержать своих клиентов

 1
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru 1
20.04.2021 3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning 1
03.03.2021 Речевой движок 3i ASR стал лучше «разбираться» в звуках 1
22.05.2020 3itech усовершенствовала речевую модель системы распознавания речи 3i ASR 1
08.04.2020 3itech и Infoqubes разработали стандарт оценки качества работы сотрудников контакт-центров 1
05.04.2018 3i Technologies представил решение 3i TouchPoint Analytics для ритейла 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

3i Touchpoint Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 40 10
3i VOX 8 4
Meta Platforms - Facebook 4449 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 2
Telegram Group 2084 2
InfoQubes - Инфо-Кьюбс 7 1
Softline - Софтлайн 2887 1
Merlion - Мерлион 821 1
Cisco Systems 5135 1
Ростелеком 9813 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 69 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 2
Aurus Russia - Аурус 13 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 854 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4059 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4359 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8682 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1039 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3039 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5159 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 440 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3449 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2919 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2013 2
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 33 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 761 2
SIP - SIPREC - SIP Recording - Session Recording Protocol 5 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 124 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 163 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 290 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2500 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7216 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5157 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3978 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3160 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9365 1
Микрофон - Microphone 2533 1
3i ASR - 3i Speech Transcriptor 5 4
WhatsApp Messenger 1097 2
Rakuten Viber 630 2
Aurus PhoneUP 3 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
3iTech LLM 1 1
Любимов Алексей 32 6
Макаренко Дмитрий 8 2
Линючев Павел 1 1
Сомихин Владислав 1 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 2
Европа 21848 1
Ближний Восток 2962 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2278 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1701 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5590 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще