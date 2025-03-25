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3i Touchpoint Analytics
3i Touchpoint Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 2
|Aurus Russia - Аурус 13 2
|Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
|3i ASR - 3i Speech Transcriptor 5 4
|WhatsApp Messenger 1097 2
|Rakuten Viber 630 2
|Aurus PhoneUP 3 2
|Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
|3iTech LLM 1 1
|Любимов Алексей 32 6
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