Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление

Компания 3iTech, вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщила о значительном усовершенствовании своей системы речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics.

Новая версия продукта обогатилась новыми функциями, учитывающими все собранные от клиентов требования.

«На сегодняшний день это самая комфортная и информативная версия речевой аналитики на базе ИИ на рынке, на наш взгляд. Мы изначально идем за предпочтениями и нуждами клиентов, изучая все особенности и сложности работы операторов контакт-центров, чтобы максимально упростить ее. Имея такую уникальную и многолетнюю экспертизу, мы можем значительно повысить эффективность работы контакт-центра нашего клиента в целом. Список опций, реализованных в новой версии 3i TouchPoint Analytics впечатлит любого заказчика», – сказал генеральный директор 3iTech Алексей Любимов.

Всего реализовано 11 крупных новшеств. В частности, в систему была добавлена поддержка аналитической работы с видеофайлами. Она очень актуальна для тех клиентов, которые организуют свою работу в удаленном режиме и хотят извлекать для себя новые знания из записей видеовстреч. Просмотр и поиск информации происходит в едином интерфейсе с регистрацией значимых событий.

Добавлен новый функционал в области голосовой биометрии, позволяющий обогатить аналитические речевые данные, определяя диктора по голосу.

Теперь система способна распознавать одновременно несколько языков в одном документе. Это значительно упрощает работу с многоязычными диалогами и обеспечивает более точное распознавание, поскольку каждый язык обрабатывается соответствующей моделью.

Кроме того, 3iTech уже сейчас тестирует следующий релиз 3i TouchPoint Analytics со встроенным инструментом большой языковой модели 3i LLM и готовит его вывод на рынок в июне 2024 г.