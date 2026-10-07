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3iTech 3i Technologies ДСС Лаб

3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб

3iTech занимается разработкой речевых технологий, голосовой биометрии, а также специализированных продуктов и сервисов для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Компания обладает технологическими компетенциями в области построения сложных информационно-аналитических систем и платформенных решений для анализа текстовой и аудио-информации. 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.10.2026 «Ростелеком» представил регионам готовые к внедрению ИИ-решения для задач госуправления 1
14.08.2025 Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд 1
25.03.2025 ИИ-технологии в семь раз ускорили работу «Ростелеком Контакт-центра» 1
19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
31.05.2024 Система речевой аналитики от 3iTech получила значительное обновление 1
04.12.2023 3iTech получила грант ФСИ на внедрение большой языковой модели 1
29.11.2023 SOTA AI локализует продукты 3iTech в Узбекистане 2
20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
29.09.2022 3iTech и CTI стали партнерами 1
15.09.2022 3iTech и Softline заключили партнерское соглашение 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
01.08.2022 3iTech и Aurus заключили партнерское соглашение и представили рынку совместное решение 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
12.05.2022 «Крок» и 3itech стали партнерами 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
10.06.2021 Алексей Любимов -

Речевая аналитика нужна всем компаниям, желающим удержать своих клиентов

 1
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru 1
20.04.2021 3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning 1
03.03.2021 Речевой движок 3i ASR стал лучше «разбираться» в звуках 1
15.01.2021 Речевая платформа 3i Vox научилась понимать казахский и узбекский языки 1
25.09.2020 3iTech представила отечественную платформу для обработки больших данных 1
03.09.2020 3iTech автоматизировала ввод врачебных заключений 1
22.05.2020 3itech усовершенствовала речевую модель системы распознавания речи 3i ASR 2
08.04.2020 3itech и Infoqubes разработали стандарт оценки качества работы сотрудников контакт-центров 1
01.04.2020 3iTech представила новую версию речевой ИИ-платформы 3i VOX 1
19.02.2020 3i Technologies переименовалась в 3iTech в ходе ребрендинга 2
20.12.2019 3itech обучит свои нейросети с помощью Amazon на деньги Nvidia 2
05.04.2018 3i Technologies представил решение 3i TouchPoint Analytics для ритейла 3
20.07.2017 3i Technologies представил облачный сервис для обработки речевой информации 3
06.07.2017 Сбербанк начнет узнавать клиентов по голосу 1
25.05.2017 3i Technologies предоставил S7 сервис анализа текстовых обращений пассажиров 3
10.05.2017 Аналитический программный комплекс 3i NLP Platform включен в реестр отечественного ПО 3
03.03.2017 3i Technologies разработал систему для обработки информации о конкурентной среде 3
16.02.2017 Разработки консорциума 3i Technologies включены в реестр отечественного ПО 3
14.02.2017 3i Technologies представил облачный сервис для профессиональной обработки ТВ и радио-контента 3
17.01.2017 3i Technologies создал для МКМ профессиональную систему анализа бизнес-среды 3
21.11.2016 Представитель «Promt» вошел в совет директоров 3i Technologies 2

Публикаций - 42, упоминаний - 67

3iTech и организации, системы, технологии, персоны:

3i VOX 8 7
InfoQubes - Инфо-Кьюбс 7 7
Promt - Промт 325 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 4
Naumen - Наумен 763 4
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 3
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 3
Ростелеком 11050 3
Softline - Софтлайн 3804 3
Крок - Croc 1971 3
Telegram Group 3008 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 117 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 214 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 31 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 206 2
Авантелеком 37 2
Meta Platforms - Facebook 4634 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 2
Neoflex - Неофлекс 263 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 225 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
ХайТэк - Hi-Tech 244 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 190 2
i-Free - Just AI 79 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 86 1
Иннодата - Innodata 22 1
Сател 188 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
Inline Group - Инлайн Груп 106 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Seiko Epson Corporation 911 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 57 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 16 1
Nvidia Corp 4097 1
Ctrl2Go - Factory5 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 2
Группа Самолет 109 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1087 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 153 2
Ингосстрах СПАО 485 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 303 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
Согласие СК - Согласие-Вита 47 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
Верный - торговая сеть 329 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 119 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 17 1
Евразия Ассистанс 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3000 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1552 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
ПСБ - Промсвязьбанк 973 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 152 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13899 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 62 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1167 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23869 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10054 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4561 14
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1228 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54821 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6713 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7445 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3645 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6448 8
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NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 279 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 4
3i Touchpoint Analytics 13 12
3i ASR - 3i Speech Transcriptor 5 5
Протек - Здравсити 33 2
3i ASR - 3i Speech Recognition 2 2
МТС Exolve 158 2
Rakuten Viber 669 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 77 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 146 1
Apache Cassandra 62 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3736 1
Apache ActiveMQ 35 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
Google BigQuery 24 1
Prof IT - Проф ИТ - Vocamate AI - Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 19 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1843 1
FanRuan - FineBI 33 1
Aurus PhoneUP 8 1
Content AI - ContentCapture 49 1
Лаборатория Наносемантика - DialogOS ИИ-платформа - Dialog Operating System 11 1
3iTech LLM 1 1
ScyllaDB 8 1
Linux OS 11668 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 350 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 803 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 777 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 190 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 67 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 271 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Любимов Алексей 33 25
Макаренко Дмитрий 8 7
Шаблыков Никита 29 2
Королев Илья 23 2
Чернышов Михаил 45 2
Вирясов Владислав 36 2
Кочетова Вероника 5 2
Лошкарева Наталья 16 2
Голомысов Андрей 9 2
Гордеев Михаил 8 2
Оносовский Юрий 3 2
Евтюнин Павел 2 2
Шаруев Дмитрий 3 2
Шаршаков Владимир 2 2
Куличенко Елена 3 2
Савицкий Андрей 35 1
Тикуркин Максим 38 1
Гольцов Александр 86 1
Евтушенко Алексей 42 1
Хомяков Сергей 72 1
Пелевин Алексей 13 1
Байбутов Андрей 12 1
Нугманов Андрей 8 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Рычков Дмитрий 9 1
Теплицкий Дмитрий 89 1
Юдин Дмитрий 38 1
Черноволенко Сергей 34 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Четвертаков Сергей 9 1
Окопный Иван 6 1
Линючев Павел 1 1
Степанова Ирина 17 1
Лукутина Елена 13 1
Иодковский Станислав 104 1
Прохоров Фёдор 83 1
Черных Сергей 16 1
Кардашин Никита 35 1
Гольдберг Юлий 27 1
Антонов Андрей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 168508 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14864 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19374 3
Европа 25028 2
Узбекистан - Республика 2048 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 26 1
Казахстан - Республика 6118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19777 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8689 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Ближний Восток 3171 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 698 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2105 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1217 1
Испания - Королевство 3850 1
Евразия - Евразийский континент 647 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1718 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 571 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 714 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3207 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 351 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8982 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6230 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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