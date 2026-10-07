3iTech 3i Technologies ДСС Лаб

3iTech занимается разработкой речевых технологий, голосовой биометрии, а также специализированных продуктов и сервисов для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Компания обладает технологическими компетенциями в области построения сложных информационно-аналитических систем и платформенных решений для анализа текстовой и аудио-информации.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 32 626 753 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 42, упоминаний - 67