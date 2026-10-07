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3iTech 3i Technologies ДСС Лаб
3iTech занимается разработкой речевых технологий, голосовой биометрии, а также специализированных продуктов и сервисов для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Компания обладает технологическими компетенциями в области построения сложных информационно-аналитических систем и платформенных решений для анализа текстовой и аудио-информации.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 32 626 753 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
3iTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Любимов Алексей 33 25
|Макаренко Дмитрий 8 7
|Шаблыков Никита 29 2
|Королев Илья 23 2
|Чернышов Михаил 45 2
|Вирясов Владислав 36 2
|Кочетова Вероника 5 2
|Лошкарева Наталья 16 2
|Голомысов Андрей 9 2
|Гордеев Михаил 8 2
|Оносовский Юрий 3 2
|Евтюнин Павел 2 2
|Шаруев Дмитрий 3 2
|Шаршаков Владимир 2 2
|Куличенко Елена 3 2
|Савицкий Андрей 35 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Гольцов Александр 86 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Хомяков Сергей 72 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Рычков Дмитрий 9 1
|Теплицкий Дмитрий 89 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Четвертаков Сергей 9 1
|Окопный Иван 6 1
|Линючев Павел 1 1
|Степанова Ирина 17 1
|Лукутина Елена 13 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Черных Сергей 16 1
|Кардашин Никита 35 1
|Гольдберг Юлий 27 1
|Антонов Андрей 21 1
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