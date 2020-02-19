3i Technologies переименовалась в 3iTech в ходе ребрендинга

Компания 3iTech провела ребрендинг и сменила название, новая торговая марка создана для работы на международном рынке. Ребрендинг не отразится на наименовании продуктов компании. В разработке концепции приняла участие группа независимых российских брендмейкеров.

В начале 2020 г. компания 3i Technologies провела ребрендинг, обновила позиционирование и официально презентовала свое новое имя — 3iTech. «Старый» бренд и логотип использовались с 2014 г. За это время изменился подход к бизнесу: если раньше компания занималась базовыми технологическими разработками, ориентируясь на государственных заказчиков, то теперь была создана широкая продуктовая линейка под различные отрасли экономики.

Вместе с тем, новое наименование сохраняет преемственность базовых принципов, демонстрируя технологическую ориентацию бизнеса. Бренд 3iTech содержит зашифрованные ключевые направления деятельности – Information, Integration, Intelligence. Участие в создании концепции бренда и логотипа принимали как внутренние службы 3iTech, так и специалисты московской дизайн-студии InchDesign.

«Новое наименование компании динамичнее, ярче, агрессивнее. Если так можно выразиться, зубастее. Это в полной мере соответствует нашей позиции и подходу к бизнесу. Новая торговая марка отражает идею, что для компании ключевое направление деятельности – интеллектуальные технологии. Сегодня 3iTech сотрудничает с представителями банковской отрасли, крупными торговыми сетями, девелоперами. Всем им нужны умные функциональные решения, которые делают бизнес лучше. И в этом помогают наши технологии и продукты», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров 3iTech.

3iTech (ранее 3i Technologies) – российская компания, разработчик речевых технологий, голосовой биометрии, а также специализированных продуктов и сервисов для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Компания обладает уникальными технологическими компетенциями в сфере разработки и построения сложных информационно-аналитических систем и платформенных решений для анализа текстовой и аудио-информации с применением собственных разработок и технологий на базе AI/ML/NLP. В портфеле компании более сотни реализованных проектов, как в России, так и за рубежом.