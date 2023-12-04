3iTech получила грант ФСИ на внедрение большой языковой модели

3iTech, российский вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, получил грант в размере 50 млн руб. от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Внедрение-Искусственный интеллект», в направлении «Обработка естественного языка».

«Полученные средства пойдут на внедрение большой языковой модели 3iTechLLM в наши передовые продукты для корпоративного сегмента: 3i TouchPoint Analytics, 3i Vox Bots и другие, – сказал Алексей Любимов, генеральный директор компании 3iTech.

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Большая языковая модель 3iTechLLM позволит перейти к новому качеству обработки клиентских запросов, в том числе с помощью интентлесс-чат-бот-платформы, то есть без использования скриптов. Это сделает диалог с чат-ботом предельно похожим на общение с человеком. Речевая аналитика обогатится принципиально новыми возможностями оценок по чек-листам и суммаризации диалогов.

В конкурсном отборе Фонда содействия инновациям (очередь III) участвовало 70 заявок на общую сумму 2,8 млрд руб. Заявка 3iTech в числе 10 заявок участников ИТ-кластера «Сколково» вошла в число 20 рекомендованных, общий фонд которых составил 783,5 млн руб.