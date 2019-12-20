3itech обучит свои нейросети с помощью Amazon на деньги Nvidia

Российский разработчик речевых технологий 3itech (ранее 3i Technologies) стал участником проекта Nvidia Inception и получил доступ к глобальной вычислительной инфраструктуре Amazon Web Services (AWS) для обучения нейросетей. 3itech использует нейросети при создании систем распознавания речи и продуктов на базе речевых технологий.

3itech стал участником проекта Nvidia Inception и получил технологический грант в размере $105 тыс. На эту сумму компания сможет приобрести доступ к глобальной облачной платформе AWS. В рамках проекта, нацеленного на поддержку инновационных предприятий в области искусственного интеллекта и машинного обучения, команда получила доступ к вычислительным мощностям международной компании Amazon, с которой Nvidia развивает облачную инфраструктуру, построенную на GPU. Использование мощностей AWS позволит в несколько раз ускорить процесс обучения нейросетей, применяемых в продуктах 3itech.

«Разработки в области искусственного интеллекта часто становятся международными проектами. Глобальные команды работают над тем, чтобы интеллектуальных систем и сервисов в жизни людей стало как можно больше. Мы уверены, что использование мощной облачной платформы AWS позволит сделать наши продукты лучше, а сервисы построенные на речевых технологиях совершеннее. Что, в итоге, положительно скажется на российском рынке, ведь наши системы помогают выработать оптимальные модели взаимодействия сотрудников с клиентами, улучшить качество обслуживания и удовлетворенность пользователей», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров 3itech.