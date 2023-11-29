SOTA AI локализует продукты 3iTech в Узбекистане

3iTech (ООО «ДСС лаб»), ведущий российский вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, сообщает о выводе своих продуктов на базе ИИ на рынок Республики Узбекистан. Их локализацией и продвижением займется эксклюзивный партнер 3iTech — компания SOTA AI. Об этом CNews сообщили представители 3iTech.

Главным направлением станет адаптация систем речевой аналитики и чат-бот-платформы под требования крупного бизнеса Республики Узбекистан: банковского сектора, строительных компаний, сетевого ритейла, страховых компаний и всех тех, кто работает с большим числом контрагентов. Решения SOTA AI помогут максимально детально и оперативно изучать клиентские предпочтения, повышать качество работы контакт-центров, развивать лояльность клиентов, поставить диалог с ними на принципиально новый технологический уровень.

Продукты на базе искусственного интеллекта в области современных решений Customer Experience, представили генеральный директор SOTA AI Александр Краснов и директор по развитию бизнеса 3iTech Дмитрий Макаренко.

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3iTech (ООО «ДСС лаб») — российский вендор решений на базе искусственного интеллекта. Компания основана в 2006 г. для разработки систем голосовой и текстовой аналитики больших данных, создания передовых аналитических ИТ-продуктов для крупных заказчиков, создания и развития собственных сервисов интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Главный офис компании расположен в Москве. Основными клиентами 3iTech являются крупнейшие компании ритейла, банковского и страхового сектора, строительного рынка, рекрутинговые сервисы, телеком-операторы и интернет-провайдеры, энергосбытовые компании, горячие линии органов власти и др. Компания использует 100% собственные технологии. Официальный резидент «Сколково».