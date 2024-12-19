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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаренко Дмитрий



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
29.11.2023 SOTA AI локализует продукты 3iTech в Узбекистане 1
29.09.2022 3iTech и CTI стали партнерами 1
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru 2
03.09.2020 3iTech автоматизировала ввод врачебных заключений 1
08.04.2020 3itech и Infoqubes разработали стандарт оценки качества работы сотрудников контакт-центров 1
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Макаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 5
Telegram Group 1983 2
Авантелеком 24 2
3i VOX 8 1
InfoQubes - Инфо-Кьюбс 7 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Ингосстрах СПАО 421 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 1
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Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
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MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
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Протек - Здравсити 26 2
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WhatsApp Messenger 1082 1
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3i ASR - 3i Speech Transcriptor 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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