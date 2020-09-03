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3iTech автоматизировала ввод врачебных заключений

ПО Софт

3iTech разработала систему голосового ввода медицинских заключений для врачей и медицинских специалистов в области ультразвуковой диагностики, эндоскопического обследования, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Система использовалась для расшифровки снимков МРТ головного мозга в медучреждениях Москвы.

Решение, разработанное компанией 3iTech, может применяться врачами и профильными специалистами для сокращения времени на рутинные операции по ручному заполнению диагностических данных, таких как расшифровки снимков или результаты эндоскопии. Система снимает со специалиста нагрузку по внесению данных в медицинские системы, увеличивая производительность труда и сокращая время обследования пациентов.

«В больницах и поликлиниках мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда врач осматривая пациента сам записывает результаты наблюдения в карту или надиктовывает медсестре. Заполнение документов занимает много времени. Использование системы распознавания речи позволяет освободить медиков от этой нагрузки. Хорошие акустические условия и контекстные ограничения позволяют достигать очень высокой точности распознавания. Нашу разработку протестировали московские медики, используя для расшифровки МРТ головного мозга. Скорость внесения данных в специализированные системы увеличилась в несколько раз», – сказал Дмитрий Макаренко, директор по развитию компании 3iTech.

Языковая модель была адаптирована под специализированную лексику. Для обучения нейросети использовался массив анонимизированных записей врачебных заключений. В результате удалось добиться высокой точности распознавания.

Решение реализовано на базе ИИ-платформы 3i VOX. Платформа построена на собственном движке распознавания речи. 3i VOX предназначена для интеллектуальной обработки и анализа речи. Использует открытые интерфейсы и допускает интеграцию с медицинскими системами.

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