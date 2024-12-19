Афонин-Терзийски Александр
Афонин-Терзийски Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Молодев Сергей 1 1
|Берников Сергей 1 1
|Савицкий Андрей 32 1
|Макаренко Дмитрий 8 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Афонин Александр 4 1
|Вирясов Владислав 24 1
|Кочетова Вероника 5 1
|Лошкарева Наталья 6 1
|Голомысов Андрей 6 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Оносовский Юрий 3 1
|Евтюнин Павел 2 1
|Шаруев Дмитрий 3 1
|Шаршаков Владимир 2 1
|Куличенко Елена 3 1
|Савосина Юлия 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
|Евразия - Евразийский континент 607 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
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