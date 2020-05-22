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3itech усовершенствовала речевую модель системы распознавания речи 3i ASR

ПО Софт

3itech усовершенствовала речевую модель, которая используется в системе распознавания речи 3i ASR. Теперь платформы, которые построены на этом речевом движке, смогут понять молодежный сленг и сбивчивую разговорную речь.

Речевой движок 3i ASR применяется при создании широкого спектра продуктов, например, чат-ботов и голосовых помощников; используется для создания интеллектуальной «первой линии» в контакт-центрах и службах технической поддержки. Голосовым системам нередко приходится иметь дело со сленгом или несвязной речью, что осложняет распознавание и корректное понимание сказанного. Включение в языковую модель сниженной, специфической и других пластов разговорной лексики, повышает корректность распознавания и расширяет возможности применения как речевого движка 3i ASR, так и построенных на его базе платформ.

«В реальной языковой ситуации люди часто используют специфические словечки и выражения, это и молодежный сленг, и устоявшиеся сокращения, и слова-паразиты. То, как мы говорим в жизни, совсем не похоже на телевизионное вещание или диалоги из художественной литературы. Поэтому интеллектуальным системам подчас сложно «понять» людей. Мы усовершенствовали речевую модель, включив в нее новые пласты человеческой разговорной культуры», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров компании 3itech.

Компания 3itech использует 3i ASR для создания специализированных систем и программных комплексов. Например, на его основе построены платформа речевой аналитики 3i Touchpoint Analytics и облачная ИИ-платформа 3i VOX, которые используется в ритейле, в банках, в телекоммуникационных компаниях. Решения на базе речевого движка 3i ASR применяются в контакт-центрах и клиентских офисах.

3itech – бренд российской компании «ДСС Лаб», разработчика речевых технологий, голосовой биометрии, а также специализированных продуктов и сервисов для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Компания обладает технологическими компетенциями в сфере разработки и построения сложных информационно-аналитических систем и платформенных решений для анализа текстовой и аудиоинформации с применением собственных разработок и технологий на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и технологий обработки естественного языка.



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