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3iTech представила отечественную платформу для обработки больших данных

ПО Софт Big Data

3iTech создала российскую платформу обработки больших данных – 3i Data Processing Platform, которая позволит отечественным компаниям и организациям работать с неструктурированными данными, не передавая чувствительную информацию, содержащую коммерческую тайну в публичные облака.

Платформа 3i DPP позволяет управлять сбором, обработкой и хранением больших данных с использованием технологии параллельных вычислительных кластеров. Поддерживает два режима работы с данными – потоковый (stream) и пакетный (batch). Имеет встроенный сервис обогащения данных и механизмы для сохранения промежуточных результатов «дорогой» обработки. Платформа динамически потребляет вычислительные ресурсы, что снижает стоимость владения. 3i DPP легко масштабируется. Скорость обработки входных данных близка к реальному масштабу времени.

«Создавая 3i DPP, мы проанализировали мировой опыт построения Big Data платформ и использовали лучшее, что было в области обработки и хранения больших объемов неструктурированной информации в корпоративном сегменте. Технологические решения, реализованные в платформе, лежат в основе многих продуктов 3iTech, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Можно сказать, что прежде чем появиться как отдельный продукт, платформа прошла многолетние испытания и доказала свою эффективность. Сейчас, когда встал вопрос о создании отечественной Big Data платформы, мы решили предложить 3i DPP разработчикам в качестве основы для построения отечественных решений, систем и сервисов», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров компании 3iTech.

Платформа может применяться для работы с разнородной информацией, в том числе, текстовой, видео и аудио. Решение интегрируется с внешними источниками данных, с корпоративными системами заказчика, с различными СУБД (PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle и т.п.), NoSQL(Apache Cassandra, ScyllaDB, MongoDB), системами управления очередями и брокерами (Apache Kafka, Apache ActiveMQ, RabbitMQ и т.п.).

3iDPP предлагается сторонним разработчикам и интеграторам для создания собственных решений. Причем, платформа может быть дополнена, при желании, модулями аналитической текстовой и речевой обработки, а также другими функциональными возможностями, созданными компанией 3iTech на базе технологий AI, ML. Разработка компании 3iTech уже прошла регистрацию в реестре отечественного ПО и может применяться в государственных компаниях и организациях. Кроме того, платформа подтвердила свои характеристики в защищенных операционных средах.



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