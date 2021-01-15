Речевая платформа 3i Vox научилась понимать казахский и узбекский языки

3iTech разработала речевые модели для распознавания речи на казахском и узбекском языках и открыла доступ к их тестированию. Новые языки расширят возможности платформы 3i Vox как экосистемы речевых сервисов для разработчиков, интеграторов и корпоративных ИТ-департаментов, которые используют речевые технологии.

Теперь в 3i Vox в дополнение к русскому и английскому языкам реализована поддержка распознавания речи на казахском и узбекском языках. Обновление уже доступно для тестирования в личном кабинете и через API. Новые языковые модели будут интересны компаниям и разработчикам, которые используют речевые технологии в создании интеллектуальных продуктов и решений для рынков СНГ.

«Среднеазиатские рынки – один из приоритетов развития для компании 3iTech. Поэтому мы первыми из российских разработчиков стали поддерживать узбекский язык, высоко оценив потенциал рынка и востребованность речевых технологий для локального бизнеса и государственных заказчиков. В отличие от Узбекистана в Казахстане присутствуют как российские разработчики, так и глобальные игроки. Однако и здесь есть неудовлетворенный спрос на речевые технологии и сервисы, построенные на их основе. Создавая речевые модели узбекского и казахского языков, мы тесно взаимодействовали с нашими региональными партнерами. Уже в 2021 г. нашу платформу смогут использовать как отечественные компании, работающие на этих рынках, так и локальные игроки», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров компании 3iTech.

Пользователям платформы 3i Vox доступны сервисы распознавания речи (ASR), синтеза речи (TTS) и идентификации по голосу (Voice ID). Сервисы 3i Vox через единый API встраиваются в продукты и решения сторонних компаний и могут использоваться в системах речевой аналитики, системах голосового антифрода, DLP-системах, голосовых ботах, а также в сервисах субтитрирования прямых ТВ-эфиров и подкастов. Также возможно развертывание сервисов в ИТ-контуре (on-premise) заказчика. Платформа ориентирована на разработчиков ПО, системных интеграторов, ИТ-подразделения компаний и стартапы. ИИ-платформа 3i Vox построена на собственных разработках компании 3iTech, которые внесены в реестр отечественного ПО Минцифры.