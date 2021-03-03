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Речевой движок 3i ASR стал лучше «разбираться» в звуках

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

3iTech усовершенствовала акустическую модель движка распознавания речи 3i ASR. Это позволило на 20% снизить вероятность возникновения ошибки при распознавании речи, и за счет этого повысить качество решения бизнес-задач.

Акустическая модель используется в системах распознавания речи для преобразования речевого сигнала в гипотезы букв, которые затем выстраиваются в связный текст при помощи языковой модели. От качества получаемых текстов зависит точность и корректность решения бизнес-задач. Обновление акустической модели речевого движка 3i ASR, позволило на 20% снизить вероятность ошибки (WER, Word Error Rate) на тестовых выборках, охватывающих широкий круг акустических условий, в том числе сложных. Для этого была проведена модификация архитектуры нейронной сети, которая позволила не только повысить точность, но и существенно сократить число обучаемых параметров. Кроме того, был запущен процесс перехода к непрерывному циклу самообучения моделей.

Речевой движок 3i ASR применяется в системе речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics и в платформе 3i VOX, которые используются для решения различных бизнес-задач: от построения enterprise систем речевой аналитики до интеллектуальных разговорных ботов. Разработки компания 3iTech применяются для контроля качества обслуживания и выявления лучших практик продаж в банках, ритейле, и контакт-центрах крупных девелоперов.

«По качеству распознавания речи наши продукты входят в число лучших на российском рынке. В своих разработках мы используем передовые технологии машинного обучения. Наши специалисты регулярно обучают акустическую и языковую модели. Изменение структуры акустической модели не только заметно повысило точность обработки голосовых данных, но и открыло возможности для перехода к ее самообучению. То есть в будущем наши системы смогут совершенствоваться автоматически», – говорит Алексей Любимов, основатель и генеральный директор компании 3iTech.



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