3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning

3iTech выпустила второе поколение системы голосовой биометрии 3i VoiceID, которая позволяет хранить и обрабатывать сотни миллионов образцов и создавать как корпоративные системы, так сервисы национального масштаба. Новый сервис текстонезависимой идентификации по голосу построен на технологии Deep Learning (DL).

3i VoiceID работает с высокой точностью (до 98%) независимо от языка, стабилен в условиях зашумления. Для идентификации говорящего достаточно пятисекундного образца голоса. Голосовая биометрия может применяться как для работы в режиме реального времени, так и для поиска по аудиоархивам. Сервис позволяет обрабатывать сотни миллионов голосовых образцов с высокой скоростью. Может использоваться как бизнесом для идентификации сотрудников, клиентов и защиты от мошенников, так и в масштабах государства, как основа национальной системы биометрической идентификации.

«Спрос на голосовую биометрию постоянно растет. Сегодня к ней проявляют интерес как бизнес, так и государство. Использование голосовой биометрии позволяет сделать более удобными многие уже существующие сервисы и запустить новые высокотехнологичные услуги. Например, банки, страховые компании, ритейл заинтересованы в том, чтобы идентифицировать своих клиентов, даже если они звонят с незарегистрированных в системе телефонных номеров, тогда работа с ними становится адресной и более эффективной. А в случае, когда мошенники пытаются себя выдать за клиентов, выявить злоумышленников», – сказал генеральный директор 3iTech Алексей Любимов.

Сервис можно использовать on-premise, развернув в ИТ-контуре заказчика, в ближайшее время он будет доступен в облаке по модели SaaS. 3i VoiceID разработан с использованием технологии Deep Learning. Модуль голосовой биометрии интегрирован во флагманский продукт речевой аналитики компании 3iTech платформу 3i TouchPoint Analytics, а также речевую платформу для разработчиков 3i VOX.