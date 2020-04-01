Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

3iTech представила новую версию речевой ИИ-платформы 3i VOX

ПО Софт Облака

3iTech открыла доступ к качественно новой версии облачной ИИ-платформы для обработки и анализа речи 3i VOX. Модернизация затронула все основные элементы платформы: интегрирован новейший движок распознавания речи 3i ASR 2.0, встроен сервис голосовой идентификации и обновлен личный кабинет для управления API-ключами и сервисами. Любой желающий может протестировать качество распознавания на собственных записях через веб-интерфейс.

3iTech представила обновленную версию ИИ-платформы 3i VOX, предназначенную для обработки и анализа речи. Пользователям платформы доступны сервисы распознавания речи (ASR), обработки естественного языка (NLP/NLU) и идентификации по голосу (Voice ID). Сервисы 3i VOX через единый API встраиваются в продукты и решения сторонних компаний и могут использоваться в системах речевой аналитики, системах голосового антифрода, DLP-системах, голосовых ботах, а также в сервисах субтитрирования прямых ТВ-эфиров и подкастов. Платформа ориентирована на разработчиков ПО и интеллектуальных сервисов, системных интеграторов, ИТ-подразделения компаний и технологичные стартапы. В новой версии 3i VOX есть простой и функциональный личный кабинет, который существенно облегчает взаимодействие с сервисом.

Платформа построена на собственных разработках компании 3iTech, которые внесены в Реестр отечественного ПО, созданный Минкомсвязи. Новый движок 3i ASR 2.0, который использует платформа, повышает эффективность вычислительных средств более чем на 30%, при этом обеспечивая на 15% более высокую точность распознавания, чем предыдущая версия. Движок позволяет корректно распознавать даже те слова, которых нет в словаре. При этом, включена дополнительная возможность улучшения качества за счет интеллектуального механизма адаптации языковой модели под предметную область и специализированную лексику.

«Обновленная версия нашей облачной платформы – это, по сути, совершенно новый продукт, который использует более мощный речевой движок. Для пользователей платформы разработаны новые интерфейсы. Конечно, 3i VOX, как и раньше ориентирована прежде всего на разработчиков, которые используют речевые технологии в своих продуктах. Однако, теперь ей могут воспользоваться и другие участника рынка. Запуск новой версии платформы делает более доступными инструменты разработки, поэтому способствует росту рынка интеллектуальных бизнес-приложений и сервисов», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров 3iTech.

3iTech предусмотрела тестовый период для ознакомления с возможностями ИИ-платформы 3i VOX.

Другие материалы рубрики

Microsoft запустила в Windows 10 бегущую новостную строку

Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы

Обновление поломало интернет в Windows 10. Как его починить

Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова

Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках