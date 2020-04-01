3iTech представила новую версию речевой ИИ-платформы 3i VOX

3iTech открыла доступ к качественно новой версии облачной ИИ-платформы для обработки и анализа речи 3i VOX. Модернизация затронула все основные элементы платформы: интегрирован новейший движок распознавания речи 3i ASR 2.0, встроен сервис голосовой идентификации и обновлен личный кабинет для управления API-ключами и сервисами. Любой желающий может протестировать качество распознавания на собственных записях через веб-интерфейс.

3iTech представила обновленную версию ИИ-платформы 3i VOX, предназначенную для обработки и анализа речи. Пользователям платформы доступны сервисы распознавания речи (ASR), обработки естественного языка (NLP/NLU) и идентификации по голосу (Voice ID). Сервисы 3i VOX через единый API встраиваются в продукты и решения сторонних компаний и могут использоваться в системах речевой аналитики, системах голосового антифрода, DLP-системах, голосовых ботах, а также в сервисах субтитрирования прямых ТВ-эфиров и подкастов. Платформа ориентирована на разработчиков ПО и интеллектуальных сервисов, системных интеграторов, ИТ-подразделения компаний и технологичные стартапы. В новой версии 3i VOX есть простой и функциональный личный кабинет, который существенно облегчает взаимодействие с сервисом.

Платформа построена на собственных разработках компании 3iTech, которые внесены в Реестр отечественного ПО, созданный Минкомсвязи. Новый движок 3i ASR 2.0, который использует платформа, повышает эффективность вычислительных средств более чем на 30%, при этом обеспечивая на 15% более высокую точность распознавания, чем предыдущая версия. Движок позволяет корректно распознавать даже те слова, которых нет в словаре. При этом, включена дополнительная возможность улучшения качества за счет интеллектуального механизма адаптации языковой модели под предметную область и специализированную лексику.

«Обновленная версия нашей облачной платформы – это, по сути, совершенно новый продукт, который использует более мощный речевой движок. Для пользователей платформы разработаны новые интерфейсы. Конечно, 3i VOX, как и раньше ориентирована прежде всего на разработчиков, которые используют речевые технологии в своих продуктах. Однако, теперь ей могут воспользоваться и другие участника рынка. Запуск новой версии платформы делает более доступными инструменты разработки, поэтому способствует росту рынка интеллектуальных бизнес-приложений и сервисов», – сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров 3iTech.

3iTech предусмотрела тестовый период для ознакомления с возможностями ИИ-платформы 3i VOX.