Окопный Иван


УПОМИНАНИЯ


Аналитика 3.0 — 2021 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных

 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Окопный Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 242 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 2
Microsoft Corporation 25046 2
Amazon Inc - Amazon.com 3082 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 2
Salesforce - Tableau Software 114 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 2
ThoughtSpot 7 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 24 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Крок - Croc 1791 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Salesforce 442 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 153 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Иннодата - Innodata 22 1
Tibco Software 84 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 1
Alibaba Group 443 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 83 1
Татнефть 233 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 24 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 3
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 2
DevOps - Development и Operations 999 2
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 2
BI - Social BI - Social Business Intelligence - продукты и услуги для создания, публикации и совместного использования настраиваемых бизнес-аналитических отчетов 4 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 443 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 166 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1103 1
Data monetization - Монетизация данных 1761 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1145 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2250 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1363 1
Управляемость - Manageability 1862 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 649 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 62 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 1
Apache Hadoop 443 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 195 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 62 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 1
Apache Airflow 55 1
Apache NiFi 18 1
Mediascope Data Platform 2 1
Neoflex Active Archive 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
SAS ModelOps 13 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 30 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 217 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Нугманов Андрей 8 2
Кулагин Дмитрий 14 2
Кузьмин Василий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Visionary - Визионер - Визионерство 122 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 993 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Металлы - Золото - Gold 1181 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 4
Gartner - Гартнер 3592 3
Markets&Markets Research 113 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
Allied Market Research 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

