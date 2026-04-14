Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 193206
ИКТ 14887
Организации 11511
Ведомства 1498
Ассоциации 1090
Технологии 3558
Системы 26774
Персоны 84206
География 3061
Статьи 1577
Пресса 1282
ИАА 753
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2778
Мероприятия 892

Prof IT Проф ИТ Vocamate AI Vocamate Interactive Виртуальный автоматический колл-центр

Prof IT - Проф ИТ - Vocamate AI - Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.04.2026 «МегаФон» внедрил роботов-рекрутеров Vocamate AI для подбора персонала в салоны связи 1
29.01.2026 Vocamate AI присоединился к платформе для партнеров Max: первым проектом стала интеграция в МФЦ Калининградской области 5
05.11.2025 Чат-бот Vocamate AI в Аэрофлоте — 1 год успешной работы 1
04.09.2025 В Fix Price 50% кандидатов на линейные позиции отбирает робот-рекрутер Vocamate AI 1
24.03.2025 ИИ-ассистенты Vocamate AI помогают обрабатывать более 440 тыс. звонков в год в генерирующей компании «Квадра» 1
26.12.2024 Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области 1
04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере 1
04.12.2024 «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ 1
13.06.2024 Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года 1
23.04.2024 Виртуальный гид «Красный конь» использует сервис GigaChat для свободного диалога с посетителями выставки Россия на ВДНХ 1
20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 1
19.11.2019 Голосовой отбор товаров до 30% повышает производительность складов 2
22.10.2019 Чат-бот снизит трудозатраты сотрудников техподдержки «Югории» на 25% 1
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 1
14.06.2019 Роботизируйте коммуникации в контакт-центре 1
05.12.2018 Softline роботизировал колл-центр МФЦ в Калининграде 2

Публикаций - 17, упоминаний - 25

Prof IT и организации, системы, технологии, персоны:

Prof IT - Проф ИТ 18 15
Softline - Софтлайн 3523 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 415 3
ЮСК - Южная софтверная компания 19 2
Yandex - Яндекс 8832 2
Telegram Group 2760 2
МегаФон 10364 1
Microsoft Corporation 25550 1
Meta Platforms - Facebook 4585 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1207 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4725 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Google LLC 12469 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 361 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 440 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 105 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
Югория - страховая компания 43 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 887 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 435 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1563 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 240 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6416 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 551 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2843 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5330 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1291 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 378 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19989 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7128 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6225 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1433 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34800 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75707 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59063 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2593 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26572 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1761 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3444 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25815 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4396 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13337 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5793 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 947 3
Маршрутизация - Routing 578 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 938 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6210 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 722 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3260 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8814 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4372 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 989 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1257 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3901 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12535 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1160 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1044 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1562 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2529 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 405 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2765 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9569 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17559 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11768 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7890 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23533 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11495 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2524 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 480 3
Microsoft Azure 1498 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 672 3
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 2
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 37 2
Google Android 14993 2
Apple iOS 8438 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 76 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 88 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1073 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1496 1
Rakuten Viber 662 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6055 1
Apple iPhone 6 4862 1
ММК Робот-Рекрутер 3 1
Четвертаков Сергей 7 7
Максименко Антон 7 2
Блохина Полина 1 1
Скородумов Иван 4 1
Перетёртов Александр 3 1
Ященко Виталий 3 1
Усольцева Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 161277 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1246 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1438 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1734 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46635 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19090 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 622 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56009 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15513 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3346 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10656 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 365 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10916 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1279 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1468 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2895 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 237 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8033 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52099 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32600 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2959 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8441 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7149 1
Энергетика - Energy - Energetically 5636 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7120 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6521 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3024 1
Зоология - наука о животных 2814 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6584 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5526 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1600 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26488 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 387 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 819 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3838 1
CNews AWARDS - награда 562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1435033, в очереди разбора - 728791.
Создано именных указателей - 193206.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще