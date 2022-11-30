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Merlion и Aurus подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и российская компания Aurus, с 2010 г. специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области корпоративных коммуникаций, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В рамках партнерства Merlion уже предлагает своим партнерам, ведущим проектную деятельность, три флагманских продукта отечественного разработчика. Все они включены в реестр Минцифры России.

Aurus PhoneUP – система записи звонков для IP-телефонии с использованием омниканальнальной платформы речевой аналитики от компании 3i TouchPoint Analytics. Для корпоративных заказчиков это решение – возможность получить комплексное и оптимизированное решение enterprise-класса, сократить затраты на поиск, тестирование и внедрение сторонних продуктов. Система записи PhoneUP обеспечивает гибкое управление записью и хранением звонков через SPAN, Active Recording и SIPREC. Речевая аналитика 3i TouchPoint Analytics позволяет анализировать звонки и чаты по 40+ параметрам для контроля качества работы операторов и повышения эффективности работы контакт-центра. Решение размещается локально на инфраструктуре заказчика и обеспечивает полную безопасность по хранению и обработке клиентских данных.

RichCall – видеозвонок и визуальная техподдержка клиентов (данное ПО может быть интегрировано с любым решением для построения call-центра).

Outbound – система исходящего обзвона для проведения массовых кампаний в контакт-центра (обзвон по телефону, e-mail, SMS), которая включает в себя весь цикл взаимодействия с клиентами от формирования списка обзвона до создания отчетов.

Помимо этих продуктов, компания Aurus имеет пул решений для расширения базовых возможностей IP-телефонии и ВКС, в том числе, построенных на технологиях Cisco (Aurus является технологическим партнером Cisco), которые интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру.

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Безопасность

Команды Merlion и Aurus готовы оказать партнерам дистрибьютора всестороннюю поддержку и помощь в подготовке к конкурсным и тендерным процедурам, специалисты технической поддержки помогут установить и настроить решения. Также сотрудничество предусматривает совместный маркетинг, пресейл и тестирование решений у клиентов и другие опции.

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.

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