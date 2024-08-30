«Гравитон» выпустил ПК с поддержкой ИИ

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и готовит к серийному производству новые ПК — Д31А и Д51А. Модели на базе новых процессоров AMD Ryzen с поддержкой функций искусственного интеллекта повышают производительность связанных с ИИ задач на аппаратном уровне, могут использоваться для анализа и генерации медиаданных в реальном времени.

Новые ПК поддерживают работу передовых процессоров AMD с технологией Ryzen AI на архитектуре Zen 4 и разъемом АМ5 — Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G.

Эти процессоры отличаются высокой производительностью нейронного процессора — до 16 триллионов операций в секунду (TOPS). Такие показатели достигаются за счет использования в архитектуре трех ключевых компонентов — адаптированных для связанных с ИИ нагрузками ядер процессора и графического процессора AMD Radeon, а также блока нейронной обработки (NPU). NPU — это специализированный движок ИИ на базе технологии AMD XDNA, созданный для максимальной эффективности обработки данных.

Решения «Гравитон» на базе новых процессоров позволяют запускать ИИ-интерфейсы на локальных компьютерах и ускоряют приложения, опирающиеся на алгоритмы ИИ. Например, с их помощью ускоряется работа виртуальных помощников, редакторов изображений и видео — в том числе в режиме реального времени, например, в ходе видеоконференций.

Благодаря развитию ПО с поддержкой алгоритмов ИИ функционал клиентских решений с интегрированными ИИ-технологиями будет расширяться.

Д31А и Д51А поддерживают оперативную память стандарта DDR5, шину PCI Express 4 поколения и оснащены актуальными портами и видеовыходами.

«Использование технологий ИИ — главный тренд этого года, и он с нами надолго. Разработав ПК на базе новейших процессоров AMD и собственных материнских плат, «Гравитон» еще раз доказал свое лидерство как инновационный производитель техники с подтвержденным российским происхождением», — сказал Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития «Гравитон».

Модели Д31А и Д51А будут включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в IV квартале 2024 г., утверждают в компании «Гравитон».