Разделы

Техника
|

«Гравитон» выпустил ПК с поддержкой ИИ

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и готовит к серийному производству новые ПК — Д31А и Д51А. Модели на базе новых процессоров AMD Ryzen с поддержкой функций искусственного интеллекта повышают производительность связанных с ИИ задач на аппаратном уровне, могут использоваться для анализа и генерации медиаданных в реальном времени.

Новые ПК поддерживают работу передовых процессоров AMD с технологией Ryzen AI на архитектуре Zen 4 и разъемом АМ5 — Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G.

Эти процессоры отличаются высокой производительностью нейронного процессора — до 16 триллионов операций в секунду (TOPS). Такие показатели достигаются за счет использования в архитектуре трех ключевых компонентов — адаптированных для связанных с ИИ нагрузками ядер процессора и графического процессора AMD Radeon, а также блока нейронной обработки (NPU). NPU — это специализированный движок ИИ на базе технологии AMD XDNA, созданный для максимальной эффективности обработки данных.

Решения «Гравитон» на базе новых процессоров позволяют запускать ИИ-интерфейсы на локальных компьютерах и ускоряют приложения, опирающиеся на алгоритмы ИИ. Например, с их помощью ускоряется работа виртуальных помощников, редакторов изображений и видео — в том числе в режиме реального времени, например, в ходе видеоконференций.

graviton_ai.jpg

Благодаря развитию ПО с поддержкой алгоритмов ИИ функционал клиентских решений с интегрированными ИИ-технологиями будет расширяться.

Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг.
Маркет

Д31А и Д51А поддерживают оперативную память стандарта DDR5, шину PCI Express 4 поколения и оснащены актуальными портами и видеовыходами.

«Использование технологий ИИ — главный тренд этого года, и он с нами надолго. Разработав ПК на базе новейших процессоров AMD и собственных материнских плат, «Гравитон» еще раз доказал свое лидерство как инновационный производитель техники с подтвержденным российским происхождением», — сказал Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития «Гравитон».

Модели Д31А и Д51А будут включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в IV квартале 2024 г., утверждают в компании «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России появился новый производитель электроники

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Intel, как мы ее знаем, подходит к концу. Чтобы спасти компанию от гибели, ее разломают на части

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Власти крушат бизнес самой важной компании для мирового производства полупроводников. Теперь не дают чинить проданное в Китай «железо». Потенциальный ущерб – миллиарды долларов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS