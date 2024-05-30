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«Гравитон» вывел на рынок новые ПК среднего ценового сегмента

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» развернул серийное производство новых моделей — персональных компьютеров среднего ценового сегмента Д32И и Д52И. Модели включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Компьютеры Д32И и Д52И выполнены в корпусах SFF и Mini-Tower соответственно. В их основе — материнская плата «Инга́» формата mATX, созданная на чипсете Intel H160. Новые модели предназначены для организации рабочих мест в корпоративном и государственном секторах.

Компьютеры оснащаются процессорами Intel Core 12 и 13 поколений. Ранее в линейке «Гравитон» процессорами 13 поколения оснащались только моноблоки.

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Допускается гибкое размещение портов на лицевой панели, создание конфигураций по требованиям заказчиков. Опционально устанавливается датчик вскрытия, механический или электромагнитный замок.

«Мы расширяем линейку настольных компьютеров новыми универсальными моделями на базе процессоров Intel Core 13 поколения. ПК Д32И и Д52И это надежные и долговечные решения, которые обеспечат работу на срок не менее 5 лет», — сказал Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон».

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