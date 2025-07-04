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«Гравитон» обновил линейку моноблоков — доступны решения со встроенным ИБП

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» обновил линейку моноблоков М52И, М55И и М50Б. Теперь эти модели доступны со встроенным источником бесперебойного питания. Модель М50Б создана на базе отечественного процессора «Байкал-М». Все решения запущены в серийное производство и находятся в реестре Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон».

Характеристики моноблоков: экран 23дюйма с разрешением 1920x1080; до 64 ГБ оперативной памяти; SSD М.2, опциональная установка до двух накопителей HDD/SATA; выдвижная камера 2 МП.

Модель «Гравитон» М55И создана на базе материнской платы «Яна» с чипсетом Q670. Моноблок оборудован расширенным набором разъемов на передней и нижней панелях, включая пять высокоскоростных портов USB 3.2 Gen 2.

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Гравитон
«Гравитон» обновил линейку моноблоков — доступны решения со встроенным ИБП

Полноценный ИБП встроен внутри корпуса без внешних блоков и проводов, сохраняя компактность на рабочем столе. Среди функций — индикатор статуса батареи на системной панели и опция холодного старта без подключения к сети.

Характеристики ИБП: мощность до 120 Вт; базовый АКБ емкостью 4400 мАч и напряжением 11,1 В; до 20 минут автономной работы на полной нагрузке; полный заряд от 0% до 100% за 2-3 часа.

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Устройства подходят для оборудования компактных рабочих и учебных мест на объектах с нестабильным электропитанием.

«Мы расширили предложение по реестровым моноблокам моделями с уже интегрированным ИБП, сделав акцент на надежности и повышенной отказоустойчивости. Моноблоки "Гравитон" практичны, занимают мало места, обеспечивая безопасную и непрерывную работу даже в случае форс-мажора», — сказал Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Моноблоки внесены в реестр Минпромторга России и производятся серийно.

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