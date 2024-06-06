Началось серийное производство рабочих станций «Гравитон»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» запустил в производство рабочие станции Р70И и Р80И. Модели включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и предназначены для выполнения прикладных задач в области высокопроизводительных вычислений. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

В основе новинок — материнская плата «Сима» с чипсетом Intel Z690. Рабочие станции комплектуются процессорами Intel Core 12 или 13о поколения, включая самые высокопроизводительные модели i9. Объем оперативной памяти — до 128 ГБ в четырех слотах. Поддержка интерфейса PCI Express 5.0 позволяет расширить функционал устройств.

Гравитон Началось серийное производство рабочих станций «Гравитон»

Рабочие станции «Гравитон» Р70И и Р80И поддерживают установку любых моделей профессиональных видеокарт, включая все модели NVIDIA Quadro RTX, RTX и AMD RX. Благодаря этому рабочие станции становятся инструментом для архитектурного и промышленного проектирования, создания спецэффектов и визуализаций, а также для иных задач, требующих сложных графических вычислений.

Рабочие станции Р70И и Р80И различаются типоразмером. Р70И производится в корпусе Midi-Tower (42L), а модель Р80И — в корпусе форм-фактора Rack 4U и может устанавливаться в серверную стойку.

«Рабочие станции «Гравитон» закроют потребность в высокопроизводительных системах для проектирования, создания сложных дизайнерских проектов, обработки больших объемов данных. Модели могут использоваться непосредственно на производственных площадках в условиях повышенной нагрузки. Первая партия рабочих станций уже полностью распределена по нашим партнерам», — сказал Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Производство рабочих станций ведется в Москве.