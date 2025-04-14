«Гравитон» наращивает объемы производства SSD

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» наращивает объемы производства твердотельных накопителей для клиентских устройств. Об этом CNews сообщил представитель компании.

SSD совместимы со всеми российскими ОС, обладают возможностями самодиагностики, защиты от перегрева и сквозной защиты данных. Компоненты используются в клиентских устройствах «Гравитон». Теперь SSD доступны для отдельного заказа. Продукция находится в реестре Минпромторга России.

«Гравитон» развивает категорию комплектующих — за прошлый год компания увеличила объем их производства до 100 тыс. модулей в год. Категория включает твердотельные накопители собственного производства. SSD применяются в составе ПК и рабочих станций «Гравитон», а также доступны для отдельного заказа. Твердотельные накопители включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

SSD «Гравитон» обладают форм-фактором M.2 2280, интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe и объемом памяти от 256 ГБ до 2 ТБ. Для хранения данных в SSD «Гравитон» применяются микросхемы флеш-памяти 3D TLC и микросхема SSD-контроллера. Устройства отличаются сравнительно высокой скоростью передачи данных — чтение и запись до 2450 и 1800 МБ/c соответственно. Число операций ввода-вывода в секунду (IOPs) — до 295 тыс. при случайном чтении и до 430 тыс. при случайной записи. Интегрированное ПО включает технологию сквозной защиты данных, которая позволяет сохранить их целостность на весь период работы модуля. Компоненты защищены от перегрева и оснащены системой Smart ECC.

Долговечность накопителей обеспечивается технологическим процессом производства и тестирования. Для тестирования модулей «Гравитон» используются специальные термокамеры, где модули от 6 до 8 часов работают при нагреве до высоких температур — это процедура необходима для изготовления высококачественных SSD.

«Мы уделяем особое внимание контролю и качеству продукции. Наши накопители проходят всестороннюю проверку, включая длительное тестирование в термокамере для проверки надежности. При этом нынешние темпы производства дают нам возможность предлагать рынку качественные комплектующие и закрывать собственные потребности. Мы поддерживаем склад более 10 тыс. устройств каждого наименования, доступный прямо сейчас по запросу наших клиентов», — сказал Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон».