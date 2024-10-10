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«Гравитон» разработал свой первый моноблок с экраном 31,5 дюйма

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал первый в своей продуктовой линейке моноблок с диагональю экрана 31,5 дюйма. Благодаря дисплею с разрешением 2560х1440, моноблок М93И повышает удобство работы с документами и графикой. Модель будет доступна в I квартале 2025 г. и ориентирована на корпоративный сектор и государственных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

В основе модели М93И — материнская плата «Ухта-2», которая применяется в серийном моноблоке М73И. Новая модель будет поддерживать процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколения, установку до 64 ГБ ОЗУ «Гравитон» и твердотельных накопителей до 2 ТБ.

Основная отличительная особенность модели — дисплей диагональю 31,5 дюйма с разрешением 2560х1440 пикселей и яркостью 350 нит.

graviton_m93i.jpg

Гравитон
«Гравитон» разработал свой первый моноблок с экраном 31,5 дюйма

Моноблок М93И оснащается портами USB 3.2 второго поколения, имеет вход HDMI-In. Он позволяет использовать моноблок в режиме монитора для вывода изображения с других источников, например, ноутбуков.

Для повышения безопасности в моноблоке предусмотрено независимое отключение питания камеры и микрофона, установка аппаратного модуля доверенной загрузки, предусмотрен съемный накопитель Mobile Rack.

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«Мы расширяем модельный ряд моноблоков и предлагаем новое российское решение “все в одном” с большим и качественным экраном. Моноблок М93И создает более комфортный пользовательский опыт», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

Моноблок М93И будет доступен для заказа в I квартале 2025 г. К этому же сроку планируется завершить процедуру включения модели в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

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