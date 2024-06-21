Клиентские решения «Гравитон» теперь доступны на процессорах Intel Core 14 поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» выполнил первые поставки компьютеров, оснащенных новым процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

«Гравитон» предлагает ПК для корпоративного использования. До настоящего времени клиентские устройства «Гравитон» оснащались процессорами Intel Core 12 и 13 поколения, однако инженерные компетенции позволили компании обеспечить работу моделей на процессорах 14 поколения.

Компьютеры «Гравитон» комплектуются твердотельными накопителями и модулями оперативной памяти собственной разработки. Модели сертифицированы для использования с популярными версиями российских ОС.

«Идти в ногу со временем и работать на опережение — это принципы, с которыми ассоциируется “Гравитон”. Мы рады дать путевку в жизнь на российском рынке передовым компьютерам с 14 поколением процессоров. Такие машины обеспечат эффективное выполнение основных бизнес-задач. Жизненный цикл решений на этом поколении составит не менее трех лет. Отгрузки новых моделей уже осуществлены крупнейшим российским дистрибьюторам», — сказал Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Все решения включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.