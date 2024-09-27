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«Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» вывел на рынок новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И с экраном высокого разрешения QHD диагональю 27 дюймов и процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Новые моноблоки «Гравитон» — производительное решение формата «все в одном». Дисплей новых моделей имеет разрешение 2560x1440 точек с соотношением сторон 16:9, яркость — 350 нит, статическая контрастность — 1000:1.

Моноблок М73И строится на базе материнской платы «Ухта-2», а М75И — на основе материнской платы «Яна». Вторая модель поддерживает технологию Intel vPro, которая повышает эффективность администрирования большого компьютерного парка. Моноблок М75И имеет пять высокоскоростных портов USB 3.2 второго поколения.

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Гравитон
«Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном

Обе модели опционально оснащаются съемным накопителем Mobile Rack — он позволяет передавать большие объемы информации без использования сети и обеспечивает физическую безопасность данных.

Моноблоки комплектуется оперативной памятью и твердотельными накопителями «Гравитон» с подтвержденным российским происхождением.

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«Новые российские моноблоки “Гравитон” с QHD-дисплеем и 14 поколением процессоров соответствуют запросам требовательных заказчиков и преображают пользовательский опыт за счет высококачественных экранов. Модели запущены в серийное производство и готовы к поставкам», — сказал Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Моноблоки М73И и М75И включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

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