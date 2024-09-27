«Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» вывел на рынок новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И с экраном высокого разрешения QHD диагональю 27 дюймов и процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Новые моноблоки «Гравитон» — производительное решение формата «все в одном». Дисплей новых моделей имеет разрешение 2560x1440 точек с соотношением сторон 16:9, яркость — 350 нит, статическая контрастность — 1000:1.

Моноблок М73И строится на базе материнской платы «Ухта-2», а М75И — на основе материнской платы «Яна». Вторая модель поддерживает технологию Intel vPro, которая повышает эффективность администрирования большого компьютерного парка. Моноблок М75И имеет пять высокоскоростных портов USB 3.2 второго поколения.

Обе модели опционально оснащаются съемным накопителем Mobile Rack — он позволяет передавать большие объемы информации без использования сети и обеспечивает физическую безопасность данных.

Моноблоки комплектуется оперативной памятью и твердотельными накопителями «Гравитон» с подтвержденным российским происхождением.

«Новые российские моноблоки “Гравитон” с QHD-дисплеем и 14 поколением процессоров соответствуют запросам требовательных заказчиков и преображают пользовательский опыт за счет высококачественных экранов. Модели запущены в серийное производство и готовы к поставкам», — сказал Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Моноблоки М73И и М75И включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.