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«Гравитон» разработал специальный моноблок для здравоохранения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал специальный моноблок М22И, предназначенный для медицинских учреждений. Новинка оснащена сенсорным экраном диагональю 21,5 дюйма, многофункциональной опорой и имеет повышенную степень защиты от внешних воздействий.

Моноблок «Гравитон М22И» оснащается процессорами Intel Core от 12 до 14 поколений.

Корпус устройства выполнен в белом цвете. Сенсорный IPS-экран диагональю 21,5 дюйма поддерживает одновременно до 10 касаний. Яркость в 350 нит и регулировка гаммы и цветовой температуры позволяют настраивать отображение специально для задач медицины — например, для анализа снимков и рентгеновских изображений.

Многофункциональная опора имеет широкий диапазон регулировок. Это позволяет медицинским сотрудникам работать с ним стоя, а также удобно демонстрировать экран пациентам и коллегам.

Моноблок обладает дополнительной защитой от влаги по стандарту IP52. Олеофобное покрытие защищает экран от появления отпечатков пальцев.

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«Организации здравоохранении активно потребляют инновации. Наши компьютеры и моноблоки широко используются в государственных медицинских учреждениях. Сегодня в медицине меняются подходы: пациент получает не только эффективное лечение, но и высококлассный сервис. Получая обратную связь от заказчиков и ориентируясь на запросы профессионального сообщества, мы создали специальный моноблок для организации рабочих мест медицинского персонала в поликлиниках, больницах, лечебно-профилактических кабинетах и медицинских лабораториях», — отметил Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Запуск моноблока М22И в серийное производство запланирован в начале 2025 г.

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