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Олеофобное покрытие пленка нанометровой толщины, отталкивающая жиры от сенсорного экрана


25.03.2025 Компания Vivo объявляет о старте продаж в России нового бюджетного смартфона — Vivo Y04 1
12.11.2024 «Гравитон» разработал специальный моноблок для здравоохранения 1
30.08.2024 Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом 1
21.12.2022 Изучаем новые планшеты от российского бренда: что внутри? 1
21.01.2022 Как долго на самом деле держится олеофобное покрытие? 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
12.08.2020 Как удалить микробы и вирусы со смартфона, не навредив ему 1
07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
07.10.2019 Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google 1
06.03.2019 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
10.12.2018 Обзор смартфона BlackBerry KEY2: самый безопасный гаджет на Android 1
11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1
13.08.2018 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
29.05.2018 Обзор планшета Apple iPad 2018: когда учеба становится интересной 1
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов 1
31.10.2017 Обзор Samsung Galaxy Note 8: бизнес-ассистент года 1
20.07.2017 Лучшие новинки смартфонов первой половины 2017 года. Выбор ZOOM 1
09.06.2017 Обзор Хaomi Mi Mix: долой границы 1
29.05.2017 Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom: фотофлагман 1
02.03.2017 Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3 1
31.01.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8: стиль умножаем на качество 1
16.01.2017 Самые популярные смартфоны 2016 года 1
13.12.2016 Обзор Lenovo Yoga Book: многофункциональный арт-объект 1
28.11.2016 Обзор смартфона Meizu Pro 6: самый музыкальный флагман 1
27.10.2016 В России начались продажи смартфона Wileyfox Swift 2 1
13.07.2016 Lenovo: бренд — ZUK, модель — Z1. Премьера года 1
20.06.2016 Обзор компьютера HP Elite x2 1012 G1: ноутбук или планшет? 1
09.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 Plus: на уровне мировых стандартов 1
18.05.2016 Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон 1
27.04.2016 Обзор смартфона Honor 4C Pro: достойное продолжение 1
13.04.2016 Обзор Samsung Galaxy S7 Edge: новые грани преимущества 1
16.03.2016 Обзор смартфона Moto X Force: сила памяти 1
15.01.2016 Хиты продаж: планшеты 2015 года 1
13.01.2016 Хиты продаж: смартфоны 2015-го года 1
06.01.2016 Выбор ZOOM: антикризисные смартфоны 1
25.12.2015 Обзор смартфона Jinga Hotz M1 4G: приятный сюрприз 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Олеофобное покрытие и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10311 30
Apple Inc 12188 29
Lenovo Group 2297 15
Huawei 3975 14
Google LLC 11875 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 13
MediaTek - Ralink 531 13
HTC Corporation 1500 12
Microsoft Corporation 24726 11
LG Electronics 3626 11
Intel Corporation 12244 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 10
Sony 6559 10
Qualcomm Technologies 1836 8
Wacom 142 6
Yandex - Яндекс 7509 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 4
Nvidia Corp 3527 4
HP Inc. 5701 4
Dropbox 499 4
Sharp Corporation 1041 4
HERE Technologies 109 4
Mali 36 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 173 3
Dell EMC 5037 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 3
ZTE Corporation 751 3
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 3
Meta Platforms - Facebook 4449 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 3
Leica Camera 263 3
AKG 65 3
Bang&Olufsen - B&O 138 3
Xiaomi 1769 2
МегаФон 9068 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 2
Монолит-Инфо 121 2
VK - Mail.ru Group 3468 2
Toshiba Corporation 2934 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 3
Евросеть 1405 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Связной ГК 1372 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1390 1
Почта России ПАО 2133 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Microsoft - LinkedIn 654 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Hyundai Motor Company 390 1
Assist - Ассист 210 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Цифроград 171 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Asahi Glass 46 1
Жемчужина - Санаторий 57 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 693 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 65
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9418 62
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9717 60
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12570 53
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 51
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 48
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 48
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2366 46
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2833 45
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2109 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8406 41
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 41
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4832 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12294 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 35
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 34
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7700 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17204 30
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 29
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1217 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10194 29
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 28
Наушники - Headphones 4057 27
Микрофон - Microphone 2533 24
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2172 24
USB Type-C - USB-C - USB 3 1954 22
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3273 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7964 22
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 22
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2260 21
Контрастность 2849 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 19
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1051 19
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1591 19
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3517 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 18
Google Android 14130 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1566 24
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 24
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 18
Samsung Galaxy Note 695 17
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 16
Samsung Galaxy 963 16
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 15
Microsoft Windows 15789 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 14
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 499 14
Apple iPad 3873 12
Apple iPhone 5 773 12
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 363 12
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1119 11
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 437 11
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 10
Samsung Electronics TouchWiz 201 10
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 10
Apple iOS 7885 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 942 9
Samsung S-Pen - Стилус 138 9
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 412 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 8
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 8
Google Play - Google Store - Android Market 3320 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 8
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 8
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 8
Apple iCloud 271 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 357 7
Microsoft Windows 10 1780 7
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 7
Nestle KitKat 165 7
Apple iPad Air - Серия планшетов 250 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 339 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Bond James - Бонд Джеймс 69 1
Гендрих Сергей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5212 23
Южная Корея - Республика 6688 13
Китай - Тайвань 4012 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 6
Япония 13330 5
Франция - Французская Республика 7875 4
Европа 21848 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 3
Америка - Американский регион 2167 3
Азия - Азиатский регион 5576 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 2
Луна - спутник Земли 1483 2
Германия - Федеративная Республика 12736 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Канада 4904 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 1
Сербия - Республика 340 1
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
Юпитер - планета Солнечной системы 550 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Испания - Королевство 3725 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Польша - Республика 1964 1
Турция - Турецкая республика 2390 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 146 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Колумбия - Республика 531 1
США - Техас 991 1
Черногория 127 1
Европа Западная 1482 1
Хорватия - Республика 277 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Азия Малая - Анатолия - Троя 15 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 9
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Ergonomics - Эргономика 1610 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 7
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 951 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1386 7
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 6
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Статистика - Statistics - статистические данные 1756 5
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