Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото

Honor представила умный браслет Honor Band 6 с AMOLED-экраном с диагональю 1,47 дюйма и полным набором функций для мониторинга параметров организма и отслеживания фитнес-активности, который пополнит линейку носимых устройств Honor. Honor Band 6 способен работать без подзарядки до 14 дней, позволяя круглосуточно контролировать ваше самочувствие.

Тони Ран, президент Honor в России, Турции и странах СНГ, сказал: «Запуск нового умного браслета Honor Band 6 демонстрирует наше стремление создавать продукты премиального качества, которые помогают людям быть более продуктивными и придерживаться здорового образа жизни. Увеличенный экран на 42% и усовершенствованные функции мониторинга параметров организма позволят быстрее и проще добиваться поставленных целей».

Honor Band 6 оснащен большим и ярким AMOLED-экраном с разрешением 194×368 пикселей и диагональю 1,47 дюйма, что на 148% больше, чем у предшественника. Увеличенный экран позволяет хорошо видеть всю выводимую информацию даже во время выполнения упражнений, а олеофобное покрытие предохраняет стекло от появления отпечатков пальцев. Элегантный дизайн с изогнутым экраном, удобной боковой кнопкой для вызова главного меню и силиконовым ремешком обеспечивают комфорт при круглосуточном использовании браслета. Обширная библиотека циферблатов и три цвета на выбор: черный метеорит, песочный серый и коралловый розовый, превращают Honor Band 6 в стильный аксессуар, отражающий уникальность своего владельца.

Honor Band 6 подходит для людей, уделяющих внимание своему здоровью. Браслет предоставляет широкие возможности для отслеживания важных параметров организма, позволяя владельцу лучше следить за своим самочувствием. Функция мониторинга SpO2 позволяет определять уровень насыщения крови кислородом – это очень важно для тех, кто следит за состоянием своих легких, а также для любителей высокогорных походов и альпинизма. Оптический датчик сердечного ритма в сочетании с высокоточным интеллектуальным алгоритмом позволяет круглосуточно отслеживать пульс, получая данные в режиме реального времени, а при необходимости — и предупреждения о достижении аномальных значений.

Умный браслет Honor Band 6 с AMOLED-экраном

Отслеживая изменения сердечного ритма в течение дня, Honor Band 6 с высокой точностью определяет уровень стресса пользователя и помогает снижать напряжение с помощью дыхательных упражнений.

Хороший ночной сон не менее важен для здоровья, чем физическая активность. Honor Band 6 оснащен функцией мониторинга сна, которая позволяет максимально точно отслеживать продолжительность сна и его фазы, а также дает персональные рекомендации, которые помогут качественно выспаться.

Женская аудитория также сможет оценить функцию отслеживания менструального цикла и периода овуляции.

Honor Band 6 станет компаньоном для преданных поклонников фитнеса, занимающихся спортом на регулярной основе. Он поддерживает 10 тренировочных режимов, в том числе бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание в бассейне, эллиптический тренажер, греблю и произвольные упражнения. Во время тренировок Honor Band 6 предоставляет полные данные в режиме реального времени, позволяя отслеживать результаты и быстрее достигать поставленных целей.

Благодаря водонепроницаемости до 50 метров и способности отслеживать физическую активность под водой Honor Band 6 идеально подходит для пловцов. Он измеряет показатель индивидуальной эффективности пловца SWOLF и скорость плавания, помогая повышать продуктивность тренировок. Honor Band 6 может автоматически распознавать шесть видов тренировок и при необходимости напомнит пользователю об отслеживании физической активности.

Мощная батарея и низкое энергопотребление позволяют использовать браслет Honor Band 6 не только во время тренировок, но и в течение всего дня. На одном заряде новый фитнес-трекер может работать до 14 дней при стандартном использовании и до 10 дней – при интенсивном. При этом Honor Band 6 поддерживает функцию быстрой зарядки, которая дает возможность пополнить батарею на три дня работы всего за 10 минут.

При подключении к смартфону Honor Band 6 предлагает набор функций, упрощающих выполнение повседневных задач. Например, в нем реализована функция дистанционного спуска затвора, позволяющая управлять камерой смартфона прямо с запястья. Кроме того, Honor Band 6 покажет входящие сообщения и напомнит о распорядке дня и других важных событиях. Благодаря функции управления воспроизведением музыки, поиска смартфона и другим полезным функциям, ежедневное использование устройства станет простым и удобным.

Новый умный браслет Honor Band 6 будет доступен для предзаказа на официальном сайте Honor и других каналах партнеров бренда с 20 апреля по 3 мая 2021 г. Рекомендованная розничная цена составляет 4490 руб. В период предзаказа в официальном интернет-магазине Honor покупатели смогут получить скидку в размере 1 тыс. руб. при добавлении продукта в корзину. В официальную продажу Honor Band 6 поступит 4 мая.