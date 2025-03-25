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Компания Vivo объявляет о старте продаж в России нового бюджетного смартфона — Vivo Y04

Компания Vivo представляет модель Vivo Y04, которая задает новые стандарты в бюджетном сегменте. Устройство прошло строгие тесты на ударопрочность, отличается впечатляющей автономностью благодаря аккумулятору емкостью 5500 мАч и привлекает внимание современным минималистичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Vivo Y04 оснащен емким аккумулятором 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge, что обеспечивает длительную работу устройства и гарантирует стабильную производительность на протяжении пятилетнего срока службы смартфона.

Vivo Y04 прошел тестирование по стандарту MIL-STD и получил сертификацию SGS пять звезд, что подтверждает его устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации. Технология AirSpring и усиленная защитная рамка с приподнятыми углами обеспечивают надежную защиту от ударов и повреждений экрана. Устройство полностью защищено от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

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Компания Vivo объявляет о старте продаж в России нового бюджетного смартфона – Vivo Y04

6.74-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавную картинку и комфортный просмотр контента. Технология TÜV Low Blue Light защищает глаза от вредного синего излучения, а специальное олеофобное покрытие позволяет управлять устройством даже мокрыми пальцами.

Vivo Y04 доступен в двух оттенках: «Титановое сияние» и «Малахитовый черный». Корпус приятен на ощупь и имеет боковой сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного разблокирования устройства.

Vivo Y04 поступит в продажу 26 марта по цене 11,99 тыс. руб., а в первые дни будет доступна специальная цена при покупке – 9,99 тыс. руб. Смартфон можно будет приобрести в интернет-магазине vivo, на официальных каналах бренда в Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет», а также эксклюзивно в магазине цифровой и бытовой техники DNS. Устройство предлагается в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ с возможностью расширения памяти до 1024 ГБ с помощью карты памяти.

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