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BBK vivo FlashCharge



24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России 1
16.04.2024 Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене 1
21.11.2023 Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России 1
31.10.2023 Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене 1
11.10.2023 Vivo официально представила новую серию смартфонов V29 в России 1
07.09.2023 Смартфон Vivo Y27 в продаже в России 1
31.08.2023 Компания vivo представила смартфон Y27 1
21.06.2023 Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России 1
14.06.2023 Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России 1
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11 1
24.07.2020 vivo начинает продажи флагманского смартфона X50 1
16.07.2020 vivo представила смартфон vivo X50 Pro с профессиональной стабилизацией. Цена 1
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

BBK vivo FlashCharge и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 16
Google LLC 11775 3
Qualcomm Technologies 1822 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Sony 6544 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
BBK vivo iQOO 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 14
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 209 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 7
Night Vision - режим ночного видения 358 7
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 320 5
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 115 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 4
Объектив - Lens 1382 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Фотокамеры - Ночная съемка 216 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 222 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 87 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 9
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 6
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 3
Google Android 13994 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 2
BBK vivo Funtouch OS 16 2
BBK vivo VEG - vivo Energy Guardian 4 2
BBK vivo X - серия смартфонов 25 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
BBK vivo TWS - беспроводные наушники 3 1
Apple iPhone 6 4862 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
Яндекс.Маркет 937 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 6
Солнечная система - Solar system 2522 4
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Китай - Нанкин 33 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 2
Китай - Гуандун - Дунгуань 9 2
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 2
Китай - Шанхай 787 2
Китай - Шэньси - Сиань 29 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Япония - Токио 995 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
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