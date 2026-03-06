Разделы

Техника
|

В России представлен iQOO 15R — компактный субфлагман с высокой производительностью

iQOO, бренд высокопроизводительных смартфонов, официально представил на российском рынке новый субфлагманский смартфон iQOO 15R.

В основе iQOO 15R — мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 5. В бенчмарке Antutu смартфон набирает 3 588 128 баллов. Дополнительное ускорение обеспечивает фирменный движок Monster HyperCore Engine, оптимизирующий систему для игр, многозадачности и интенсивного использования.

Смартфон также оснащен выделенным графическим чипом Q2.

iq1.jpg

iQOO

6,59-дюймовый AMOLED-дисплей выдает разрешение 1.5K и частоту обновления 144 Гц. Технология защиты зрения на аппаратном уровне помогает снизить нагрузку на глаза даже при длительном использовании.

iQOO 15R оснащен аккумулятором емкостью 7600 мАч с кремниевым анодом.

Для поддержания стабильной производительности при высоких нагрузках смартфон оснащен флагманской системой охлаждения IceCore VC Cooling System площадью 6500 мм2 и двухслойной графитовой структурой.

Технология быстрой зарядки FlashCharge 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд и вернуться к работе без длительных ожиданий. А функция глобальной обходной зарядки нового поколения Bypass Charging, как у iQOO 15, подает питание напрямую на смартфон во время его использования, обходя аккумулятор, что продлевает срок его службы.

Смартфон доступен в двух стильных цвета – черный и серый.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

iQOO 15R оснащен основной камерой Sony LYT-700V с размером сенсора 1/1,56", разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения. Алгоритмы обработки изображений vivo NICE дополнительно улучшают качество фото, есть 2-кратный зум.

Фронтальная камера – с разрешением 32 МП.

Смартфон работает под управлением OriginOS 6. iQOO 15R будет получать обновления ОС в течение четырех лет, а патчи безопасности в течение шести лет.

iQOO 15R оснащен отдельным чипом Z1 для улучшения качества связи и новой архитектурой антенн, обеспечивающими стабильное соединение и минимальную задержку даже в условиях высокой нагрузки на сеть — например, в густонаселенных районах или закрытых помещениях.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

iQOO 15R доступен в России по следующим ценам: 8+256 ГБ — 52 499 руб.; 12+256 ГБ — 59 990 руб.; 12+512 ГБ — 63 499 руб.

В течение первого месяца после старта продаж смартфон можно будет купить по промо цене со скидкой до 4000 руб: 8+256 ГБ — 48 499 руб.; 12+256 ГБ — 54 990 руб.; 12+512 ГБ — 59 499 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Такого еще не бывало. Цены на самый дешевый iPhone снижены за неделю до старта продаж

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Китай расписался в полном неумении. Их литографы – «небольшие и слабые» в сравнении с ASML

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240