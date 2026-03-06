В России представлен iQOO 15R — компактный субфлагман с высокой производительностью

iQOO, бренд высокопроизводительных смартфонов, официально представил на российском рынке новый субфлагманский смартфон iQOO 15R.

В основе iQOO 15R — мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 5. В бенчмарке Antutu смартфон набирает 3 588 128 баллов. Дополнительное ускорение обеспечивает фирменный движок Monster HyperCore Engine, оптимизирующий систему для игр, многозадачности и интенсивного использования.

Смартфон также оснащен выделенным графическим чипом Q2.

6,59-дюймовый AMOLED-дисплей выдает разрешение 1.5K и частоту обновления 144 Гц. Технология защиты зрения на аппаратном уровне помогает снизить нагрузку на глаза даже при длительном использовании.

iQOO 15R оснащен аккумулятором емкостью 7600 мАч с кремниевым анодом.

Для поддержания стабильной производительности при высоких нагрузках смартфон оснащен флагманской системой охлаждения IceCore VC Cooling System площадью 6500 мм2 и двухслойной графитовой структурой.

Технология быстрой зарядки FlashCharge 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд и вернуться к работе без длительных ожиданий. А функция глобальной обходной зарядки нового поколения Bypass Charging, как у iQOO 15, подает питание напрямую на смартфон во время его использования, обходя аккумулятор, что продлевает срок его службы.

Смартфон доступен в двух стильных цвета – черный и серый.

iQOO 15R оснащен основной камерой Sony LYT-700V с размером сенсора 1/1,56", разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения. Алгоритмы обработки изображений vivo NICE дополнительно улучшают качество фото, есть 2-кратный зум.

Фронтальная камера – с разрешением 32 МП.

Смартфон работает под управлением OriginOS 6. iQOO 15R будет получать обновления ОС в течение четырех лет, а патчи безопасности в течение шести лет.

iQOO 15R оснащен отдельным чипом Z1 для улучшения качества связи и новой архитектурой антенн, обеспечивающими стабильное соединение и минимальную задержку даже в условиях высокой нагрузки на сеть — например, в густонаселенных районах или закрытых помещениях.

iQOO 15R доступен в России по следующим ценам: 8+256 ГБ — 52 499 руб.; 12+256 ГБ — 59 990 руб.; 12+512 ГБ — 63 499 руб.

В течение первого месяца после старта продаж смартфон можно будет купить по промо цене со скидкой до 4000 руб: 8+256 ГБ — 48 499 руб.; 12+256 ГБ — 54 990 руб.; 12+512 ГБ — 59 499 руб.