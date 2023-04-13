Vivo V27 cерия уже в России

Компания Vivo официально представила V27 Серию. Новая линейка включает смартфон-хамелеон V27 5G с «Аура-системой» для портрета, Sony IMX766V сенсором камеры с OIS и новым 4-ядерным процессором, а также младшую модель V27e с «Аура-подсветкой» для портрета, 64 МП камерой с OIS и 120 Гц AMOLED-дисплеем. С 21 апреля 2023 г. модель V27 5G с объемом памяти 8+256 ГБ будет доступна по специальной цене 34 999 руб., с объемом памяти 12+256 ГБ – 38 999 руб. C 12 апреля 2023 г. специальная стоимость смартфона V27e с объемом памяти 8+128 ГБ составит 23 999 руб. и с объемом памяти 8+256 ГБ – 26 999 руб.

Vivo V27 5G

Модель Vivo V27 5G оснащена изогнутым 3D-экраном, который равномерно передает цвета. Толщина корпуса составляет 7,36 мм, а вес — 182 г.

50 МП основная камера с OIS оснащена датчиком IMX766V от Sony с OIS, который улавливает больше света, в результате чего получаются более яркие и четкие ночные снимки. Портретный режим при низкой освещенности, а также режимы Face beauty и боке интуитивно придают снимкам сбалансированную яркость. В ультимативном ночном режиме в реальном времени камера улавливает невидимый человеческому глазу свет, чтобы улучшать освещенность фотографии, снятой в затемненных условиях. Также в смартфоне есть 50 МП фронтальная HD-камера с автофокусом

V27 5G

Сердцем смартфона является платформа MediaTek D7200. 8-ядерный процессор, построенный на 4-нанометровом процессе от TSMC. Производительность центрального процессора увеличилась на 22%, а графического процессора - на 43% (по сравнению с предыдущим поколением). Смартфон также поддерживает технологию виртуального расширения памяти, которая добавляет 8 ГБ к оперативной памяти. Это гарантирует работу до 36 активных приложений в фоновом режиме.

Благодаря 66 Вт быстрой зарядке FlashCharge и зарядить смартфон с 0% до 50% за 19 минут. Интеллектуальный и безопасный алгоритм удваивает стандартное время работы от аккумулятора. Даже при максимальной производительности V27 не будет перегреваться благодаря инновационным материалам и функциям охлаждения.

Vivo V27e

Толщина всего корпуса смартфона составляет 7,7 мм, а вес — 185 г. 64 МП камера с оптической стабилизацией изображения (OIS) улавливает больше света. Независимо от источника света алгоритмы ночного режима на смартфоне V27e точно воспроизводят яркость, цвета и световые эффекты.

Аура-подсветка для портрета с интеллектуальной функцией определения освещенности делает снимки более яркими. В портретном режиме при низкой освещенности используется ряд алгоритмов, благодаря которым изображения на снимках, сделанных при слабом освещении, получаются более яркими и сбалансированными.

Смартфон V27e оснащен режимами портретной съемки, которые поддерживаются аппаратным обеспечением и алгоритмами. Благодаря различным фильтрам объект съемки и фон обрабатываются отдельно, за счет чего портреты получаются интересными и индивидуальными.

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V27e можно зарядить с 1% до 50% примерно за 19 минут. Быстрая зарядка с 24-уровневой системой защиты избавит от переживаний по поводу работы аккумулятора смартфона.

Младшая модель прошла ряд испытаний на прочность: устойчива к воздействию воды и пыли по стандарту IP54, а также выдерживает падение с высоты одного метра. Благодаря функции виртуального расширения памяти до 8 ГБ поддерживается одновременный запуск нескольких приложений без задержек. Объем памяти 128 ГБ или 256 ГБ позволяет хранить в смартфоне все, что нужно.

120 Гц AMOLED-дисплей с сертификатом SGS Eye Care Display обеспечивает яркость экрана при меньшем уровне синего света, что позволяет не беспокоиться о здоровье глаз, а также экономить энергию.

Цена и доступность

Смартфон V27 5G в продаже в цветах «Волшебный синий» и «Благородный черный» эксклюзивно в «М.Видео», «Эльдорадо» и официальном интернет-магазине ru.vivo.com с возможностью воспользоваться бесплатной заменой экрана в течение шести месяцев со дня покупки. Модель с объемом памяти 8+256 ГБ доступна по цене 37 999 руб., с объемом памяти 12+256 ГБ – 41 999 руб. С 21 апреля 2023 г. специальная стоимость V27 5G с объемом памяти 8+256 ГБ составит 34 999 руб., с объемом памяти 12+256 Гб – 38 999 руб.

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Устройство V27e в продаже в цветах «Морской зеленый» и «Черный оникс» в официальных каналах продаж с объемом памяти 8+128 ГБ по цене 25 999 руб. и с объемом памяти 8+256 ГБ – 29 999 руб. C 12 апреля 2023 г. специальная стоимость смартфона с объемом памяти 8+128 ГБ составит 23 999 руб. и с объемом памяти 8+256 ГБ – 26 999 руб.