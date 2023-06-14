Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП

Компания Vivo представляет новый смартфон Y36, оснащенный 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, энергоэффективным процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Благодаря 50 МП основной камере получаются портретные снимки профессионального качества с эффектами боке и бликов с помощью фирменного алгоритма портретной съемки. Смартфон будет доступен в цветах «Сияние звезд» и «Мерцающее золото». Об этом CNews сообщили представители Vivo.

6,64-дюймовый дисплей сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете, а функция Audio Booster увеличивает громкость до 200%. Процессор Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нм позволяет увеличить скорость работы, исключая избыточное энергопотребление. В дополнение к быстрой зарядке FlashCharge — аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает большую свободу благодаря увеличенному времени автономной работы.

Vivo Y36

Виртуальное расширение памяти 3.0 обеспечивает плавное переключение приложений благодаря расширению оперативной памяти на 4 или 8 ГБ. Так, можно активировать до 27 приложений одновременно для быстрого доступа к ним. Объем встроенной памяти – 256 ГБ.