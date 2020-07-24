vivo начинает продажи флагманского смартфона X50

vivo объявляет о старте продаж нового смартфона флагманской серии X50 с 20-кратным зумом, ультимативным ночным режимом и фирменным дизайном X-серии. Смартфон X50 оснащён изогнутым дисплеем с крохотным отверстием для камеры диаметром всего 3,96 мм. Благодаря технологии COP рамки смартфона стали ещё тоньше.

Смартфон X50 оснащён системой OIS и модифицированной матрицей IMX598, которые вместе повышают общую светочувствительность на 10% . Благодаря этому каждый ночной снимок будет удивительно чётким и детализированным.

В полной темноте автоматически включается ультимативный ночной режим, который функционирует при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.

Смартфон X50 снимает движущиеся объекты с практически нулевой задержкой благодаря сочетанию технологии OIS и датчика, который сокращает выдержку. Так, можно сделать снимки человека в прыжке с впечатляющей скоростью и точностью.





Следящий автофокус позволяет выбрать любой объект в кадре и сфокусироваться на нём, даже если он исчез из видимости, а затем появился вновь. А функция автоматического масштабирования Autozoom поможет удержать выбранный объект в центре. Кроме того, функция 3D Sound Tracking отслеживает человеческую речь и звуки вне зависимости от направления движения объектов.

Смартфон X50 заменит целую команду видеоспециалистов. Благодаря технологии OIS и точному алгоритму боке объект съёмки будет эффектно выделяться на любом фоне. Всего одним прикосновением отснятый материал можно превратить в настоящее произведение искусства.

Благодаря передовому алгоритму масштабирования камера смартфона с двумя линзами обеспечивает 20-кратное цифровое увеличение. Можно без проблем делать снимки объектов, расположенных на большом расстоянии.

Портретная камера создана по образцу объектива профессионального стандарта с диафрагмой F2.0 и фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Его перспектива очень близка к тому, что видит человеческий глаз. Это позволяет создавать естественные и бескомпромиссные портреты. Новейший алгоритм сегментации от vivo помогает выделять объект съёмки на фоне так, что они оба будут выглядеть потрясающе.

Смартфон X50 оснащён 8 Мп сверхширокоугольной камерой, которая обеспечивает угол обзора 120 градусов (108 градусов с учетом искажений), чтобы пользователь создавал масштабные пейзажные снимки и групповые фото с большим количеством людей.

5 Мп микрокамера , которая способна сфокусироваться на расстоянии 1,5 см, поможет погрузиться в чудесный мир крошечных объектов.

Процессор Qualcomm Snapdragon 730 может похвастаться как производительностью флагманского уровня, так и низким энергопотреблением. Он поддерживает одновременную работу нескольких приложений и ресурсоёмких игр без задержек. X50 оснащён дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного экрана 180 Гц. Наша технология VEG (vivo Energy Guardian) предотвращает перегрев, что обеспечивает плавную работу устройства, особенно во время игры.

Благодаря аккумулятору повышенной ёмкости и технологии vivo FlashCharge 2.0 мощностью 33 Вт смартфон X50 не знает себе равных. За счет быстрой зарядки можно работать, играть и общаться без перерывов.

Компания vivo не изменяет своим высоким стандартам в области звука. Смартфон X50 воспроизводит музыку во всем её великолепии. Повышенная частота дискретизации обеспечивает высокую детализацию звука, который проникает прямо в сердце, погружая вас в волшебный мир музыки.

Vivo X50 поступает в продажу в двух цветах «Небесно-голубой» и «Чёрное зеркало» по цене 40 990 рублей с учетом скидки по промокоду «X50START» до 24 июля 2020 года.

До 31 августа продолжается предзаказ на старшую модель новой серии X50 Pro. Инновационный флагман компании с уникальной системой профессиональной стабилизации, 60-кратным гиперзумом и ультимативным ночным режимом поступит в продажу 31 июля по цене 64 990 рублей. Каждый покупатель, оформивший предварительный заказ на новое устройство, получит в подарок беспроводные наушники vivo TWS Neo.