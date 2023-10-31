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Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене

Компания Vivo представляет новый смартфон T2 с 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 120 Гц AMOLED-дисплеем и 64 МП камерой с OIS. Модель можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo, а также у партнеров компании по сниженной цене 24 999 руб. (вместо 27 999 руб.). Об этом CNews сообщили представители Vivo.

64 МП камера с оптической стабилизацией изображения улавливает больше света. Вне зависимости от источника света алгоритмы ночного режима смартфона T2 точно передают яркость, цвета и другие особенности на фото и видео.

Гибридная стабилизация изображения каждое мгновение адаптируется к условиям съемки, что дает возможность снимать плавные видео без дрожания даже ночью, при слабом освещении.

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Vivo T2

Благодаря 66 Вт быстрой зарядке FlashCharge и 4600 мАч аккумулятору зарядить T2 можно с 1% до 41% примерно за 15 минут. Встроенная 24-уровневой защита и интеллектуальная система зарядки позволяют быстро и спокойно заряжать аккумулятор.

120 Гц AMOLED-дисплей и сертификация SGS Eye Care Display обеспечивают яркость экрана при меньшем уровне синего света, что позволяет не беспокоиться о здоровье глаз, а также экономить энергию. Смартфон оснащен динамиками с интеллектуальной технологией устранения шума, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости.

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Смартфон T2 устойчив к воздействию воды и пыли по стандарту IP54, а также выдерживает падение с высоты одного метра.

Благодаря функции расширения памяти до 8 ГБ поддерживается одновременный запуск нескольких приложений без задержек. Объем встроенной памяти 256 ГБ позволяет хранить в смартфоне все, что важно. Пользователи могут активировать до 27 приложений в фоновом режиме.

Vivo T2 поступает в продажу в цветах «Лавандовое сияние», «Морской зеленый» и «Черный оникс» в официальном интернет-магазине Vivo, а также у партнеров компании по сниженной цене 24 999 руб. (вместо 27 999 руб.).

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