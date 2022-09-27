Vivo представила смартфоны серии V25 в России
Vivo объявила о выходе новой серии смартфонов V25 на российский рынок, представив новинки V25 Pro с 120-герцовым изогнутым 3D-экраном, V25 и V25e с 64 Мп ультрачувствительной камерой и гибридной стабилизацией. Стильные смартфоны с быстрой зарядкой FlashCharge, 8-гигабайтным виртуальным расширением памяти и корпусом из фотохромного стекла доступны в различных цветовых решениях, которые будут притягивать взгляды окружающих. Элегантный дизайн и высокая производительность линейки открывают пользователям vivo новые горизонты для творчества и самовыражения.
Серия V25 — линейка смартфонов для стильных пользователей, которые всегда в процессе творчества, стремятся исследовать новые фотовозможности и делиться яркими моментами с близкими. Новинки серии не только соответствуют этой концепции, но и предлагают новые инструменты и функции. С помощью высокотехнологичных камер с интуитивно понятным управлением можно запечатлеть самые яркие события в жизни, а уникальный корпус смартфонов, меняющий цвет под воздействием ультрафиолета, будет привлекать внимание окружающих. Новые модели также оснащены мощным процессором с высоким коэффициентом энергоэффективности, новейшей технологией охлаждения и ёмким аккумулятором с возможностью быстрой зарядки.
Разработка передовых решений мобильной фотографии — стратегическое направление развития компании vivo. Продолжая развивать мобильную фотографию как важную часть культуры и повседневной жизни пользователей, новая серия V25 предлагает усовершенствованные возможности камеры, новые технологии обработки изображения и инструменты для создания визуального контента.
64 Мп ультрачувствительная камера с оптической стабилизацией предлагает пользователю зафиксировать памятные мгновения во всех деталях даже ночью. Благодаря сочетанию возможностей оптической и электронной стабилизации изображения снимки получатся невероятно чёткими.
Гибридная стабилизация изображения позволит легко создавать видео прямо на ходу, сводя к минимуму размытие, вызванное дрожанием рук.
Создавать фотографии и портреты даже в условиях низкой освещённости поможет портретный режим с эффектом боке и яркими бликами, с помощью которого можно убрать несовершенства кожи и подчеркнуть естественную красоту. Также этот режим предлагает пользователям набор эффектов, придающих бликам на заднем плане разнообразные формы, за счёт чего фотографии выглядят более захватывающе.
Чёткость изображения — ключевой фактор не только при съёмке фото и видео, но и селфи. Смартфоны V25 оснащены фронтальными HD-камерами с автофокусом по глазам и высоким разрешением: 50 Мп для V25, 32 Mп для V25 Pro и V25e. Кроме того, в V25 Pro доступен алгоритм ретуширования кожи с использованием искусственного интеллекта, который позволяет убирать несовершенства кожи и подчеркивать уникальные черты лица. Новинки V25 Pro и V25 получили обновлённую функцию режима портретной съёмки для фронтальной камеры, а все модели серии оснащены улучшенной функцией естественного портретного режима, которая позволяет делать высококачественные селфи и применять различные эффекты, улучшающие чёткость и естественность кадра.
Технология объединения оперативной памяти смартфонов V25 позволяет при необходимости увеличивать память на 8 ГБ, чтобы ещё быстрее запускать большое количество приложений. Так, нужные программы будут продолжать работать в фоновом режиме, что позволит с лёгкостью переключаться между ними. С помощью 256 ГБ встроенной памяти можно хранить любимые файлы, а если этого не хватит — добавить до 1 ТБ дополнительно с помощью тройного слота для карт.
Высокопроизводительный процессор, быстрая зарядка FlashCharge и ёмкий аккумулятор обеспечивают высокую скорость работы смартфонов, многозадачность и мгновенный отклик. 6-нанометровая платформа поддерживает высокую производительность, поэтому можно играть и монтировать видео в разрешении 4K — процессор легко обеспечит нужную производительность. Благодаря системе интеллектуальной зарядки, которая сводит к минимуму нагрев устройства, 66-ваттная быстрая зарядка FlashCharge модели V25 Pro, заряжает смартфон за 15 минут до 42%, а 44-ваттная быстрая зарядка FlashCharge смартфонов V25/V25e — за 30 минут до 61%/59%.
Vivo использует антибликовое стекло с бархатистой поверхностью, которое меняет цвет под разными углами при воздействии ультрафиолета. В цвете «Лазурный берег» корпус старшей модели меняет цвет со светло-голубого на тёмно-синий, версия «Морская волна» модели V25 — с синего цвета на голубовато-зелёный, а оттенок «Восход солнца» V25e — с золотого на красновато-оранжевый цвет.