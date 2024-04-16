Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене

Vivo представляет новинку V30 Lite со 120 Гц сверхчетким AMOLED-дисплеем, 80 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и двойными стереодинамиками. Надежная и практичная модель выходит с объемом памяти 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ в цветах «Безмятежный зеленый» и «Кристаллический черный». В цвете «Безмятежный зеленый» использовано антибликовое стекло с бархатистой поверхностью и уникальным фотохромным эффектом, которое меняет оттенок и переливается под солнечными лучами. Привлекательная ромбовидная 3D-текстура расцветки «Кристаллический черный» выгодно подчеркивает ваш стиль, задавая новые стандарты элегантности мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Официальная стоимость Vivo V30 Lite с объемом памяти 8 + 256 ГБ составляет 26,99 тыс. руб., модели с объемом памяти 8 + 128 ГБ – 24,99 тыс. руб. Для первых покупателей новинка с объемом памяти 8 + 256 ГБ доступна по специальной цене 24,99 тыс. руб., при покупке модели с объемом памяти 8 + 128 ГБ цена будет 21,99 тыс. руб.

AMOLED-дисплей Ultra Vision с частотой 120 Гц обеспечивает непревзойденное качество изображения. На экране оживает каждое движение, деталь и цвет: можно наслаждаться превосходной картинкой.

Новая модель V30 Lite

V30 Lite оснащен мощной батареей емкостью 5000 мАч, обеспечивающей долгое время автономной работы. Благодаря 80 Вт быстрой зарядке FlashCharge смартфон заряжается до 80% за полчаса.

Музыка станет громче благодаря двойным стереодинамикам модели vivo V30 Lite. Смартфон передаст объемный звук, заполняющий все пространство, и атмосферу любимых фильмов и эмоции каждого персонажа.

Функция виртуального расширения памяти на 8 ГБ поможет эффективно выполнять несколько задач одновременно: в фоновом режиме может работать до 25 приложений. Так, пользуясь большим объёмом памяти до 256 ГБ можно сохранить ценные воспоминания. Расширяемая до одного ТБ встроенная память позволяет сохранять все необходимые цифровые данные. Благодаря возможности увеличить ее объем за счет карты памяти microSD вам больше не придется беспокоиться о том, что на устройстве закончится свободное место.

Хранитель RAM помогает оптимизировать память устройства с помощью функции, которая позволяет освободить место и предотвратить переполнение оперативной памяти лишними данными, сэкономив до 600 МБ. Благодаря функций хранителя интерфейса для фоновых приложений важные для вас приложения всегда будут у вас под рукой. Вы всегда сможете вернуться к той странице, на которой прекратили работу.

Продвинутая система камер смартфона гарантирует четкость, точность, простоту и практичность съемки. 50 Мп основная камера позволяет запечатлеть все самое прекрасное в жизни — от захватывающих пейзажей до трогательных моментов — и все в отличном качестве. Снимайте видеоблоги одновременно на основную и селфи-камеру. Так вы сможете запечатлеть и себя, и пейзажи вокруг. Алгоритмы ночного режима от Vivo позволяют делать четкие снимки без шумов. Стильные ночные фильтры вдохновят на исследование тайн ночи.

***

Vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. Vivo стремится объединить пользователей по всему миру, создавая захватывающие и инновационные смартфоны и аксессуары, а также предоставляя услуги, которые объединяют технологии и дизайнерское мышление в уникальные и креативные решения. Следуя основным ценностям компании Vivo реализует стратегию устойчивого развития. В настоящее время Vivo владеет и управляет сетью R&D центров в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. Производственные центры Vivo (включая авторизованный производственный центр) обладают годовой производственной мощностью около 200 млн смартфонов. Устройствами Vivo пользуются более 400 млн пользователей в 60 странах и регионах.