Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

Китайская электроника спешно удаляется из продажи онлайн-площадками в США. Комиссия FCC решила проверить, как исполняются запреты, введенные ради защиты американцев от «вражеской» слежки.

Китайскую электронику изымают из продажи

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выпустила уведомление о запрете на продажу товаров, «угрожающих национальной безопасности». В рамка проводимых FCC мероприятий крупнейшие американские сайты онлайн-торговли удалили несколько миллионов объявлений о продаже китайской электроники, пишет Reuters.

Среди изъятых товаров — домашние камеры безопасности и умные часы компаний Huawei, Hangzhou Hikvision, ZTE, Dahua.

Эти предметы могут позволить Китаю «следить за американцами, нарушать работу сетей связи и иным образом угрожать национальной безопасности США», заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr).

FCC на этом не остановится

Принимаются также меры для предотвращения появления запрещенных товаров в продаже в будущем. «Мы продолжим наши усилия», — сказал Карр.

chin700.jpg

Freepik - wirestock
Китайская электроника подверглась очередной волне репрессий в США

Упомянутые китайские производители ранее уже попали в так называемый Covered List, который запрещает FCC выдавать разрешения на импорт или продажу их нового оборудования. В конце октября ведомство намерено поддержать расширение запрета на устройства, содержащие компоненты, включенных в этот список компаний.

В марте 2025 г. FCC заявляла, что расследует деятельность девяти китайских предприятий из списка, включая Huawei, ZTE, Hytera Communications, Dahua, Pacifica Networks/ComNet и China Unicom, чтобы определить, пытаются ли они обойти ограничения США.

Угроза безопасности

Еще в ноябре 2021 г. Президент США Джо Байден (Joe Biden) утвердил закон, усиливающий санкции против компаний, которые, по мнению Вашингтона, угрожают национальной безопасности страны. Среди них оказались китайские Huawei и ZTE, как писал CNews.

В 2022 г. FCC наложила запрет на импорт телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения китайского производства. Комиссией были приняты правила, в соответствии с которыми не допускается разрешение импорта и продажи в США коммуникационного оборудования, представляющего «неприемлемый» риск. Запрет распространился на Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерние структуры.

Европейские власти тоже пытаются поддержать американских коллег, вводя запрет на использование оборудования ZTE и Huawei в местных телекоммуникационных сетях. За пять лет ограничения ввели 10 из 27 стран Евросоюза. Тем не менее, Huawei и ZTE удалось сохранить 30-35% европейского рынка в 2025 г., хотя доля сократилась на 5-10% по сравнению с 2020 г.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

В мае 2025 г. стало известно, что американские конгрессмены обратились к высокопоставленным чиновникам правительства США с требованием блокировать распространение операционной системы Huawei HarmonyOS. Законодатели опасаются, что ОС, которая стремительно развивается, может превратиться в инструмент кибершпионажа и способствовать установлению «цифрового авторитаризма»

В октябре 2025 г. Китай принял ответные меры и начал проверку контрактов шведской Ericsson и финской Nokia с местными в телеком-сетями в Управлении национальной безопасности Китая по киберпространству.

Анна Любавина

