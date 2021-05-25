Huawei придумала, как сбежать из-под санкций США и стать мировым лидером разработки ПО

Huawei может переключиться на разработку ПО вместо гаджетов и оборудования. Глава компании призвал сотрудников сменить приоритеты и обратить внимание на софт с открытым исходным кодом. По его мнению, это единственное, что позволит спасти компанию от американских санкций.

ПО вместо «железа»

Компания Huawei сосредоточится на разработке программного обеспечения, что позволит ей противостоять санкциям США. По информации Reuters, основатель компании Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) призвал своих сотрудников «набраться смелости» и сделать Huawei одним из мировых лидеров в сфере ПО.

Рен Чжэнфэй разослал работникам компании внутреннее письмо. В нем он открыто указал, что в ближайшей перспективе Huawei столкнется с массой сложностей при производстве «железа», не уточнив, какое именно. Huawei производит различную технику – смартфоны, компьютеры, сетевое и телекоммуникационное оборудование.

В связи с этим глава Huawei заявил, что компании нужно сосредоточиться именно на своих программных разработках, включая операционную систему Harmony OS, облачную платформу искусственного интеллекта Mindspore и др.

Рен Чжэнфэй, основатель Huawei

Рен Чжэнфэй уточнил, что сместить приоритеты в сторону программного обеспечения нужно потому, что все будущие софтверные разработки Huawei будут находиться «вне контроля США», что даст компании «большую независимость и автономность».

Заветы главы Huawei

Указав на необходимость работать в первую очередь над программным обеспечением, Рен Чжэнфэй написал, что продвижение ПО напрямую будет зависеть от выбора правильной бизнес-модели. С его слов, компания должна принять подход с открытым исходным кодом, Он также призвал своих работников начать перенимать опыт у различных ИТ-сообществ, работающих над open source-проектами.

В качестве примера глава компании привел собственную платформу бизнес-коммуникации Huawei – Welink. По его словам, она использовала традиционную модель распространения ПО, то есть распространялась по лицензии, что и привело к потере рынка и проигрышу аналогичной разработке китайской Alibaba.

Отдельно Чжэнфэй упомянул и трудности, с которыми Huawei сталкивается в работе на территории США. Он заявил, что компании следует укрепить свои позиции на домашнем рынке, чтобы в будущем, возможно, уйти из США.

«Когда мы будем доминировать в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, если стандарты США не будут соответствовать нашим, и мы не сможем въехать в США, то США не смогут войти на нашу территорию», - говорится в сообщении главы Huawei.

Почему Huawei стремится обособиться от США

Huawei стала одним из основных рычагов давления США на Китай. В 2018 г. бывший американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) развязал с КНР торговую войну, а атаковать Huawei он стал с мая 2019 г.

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Трамп запретил Google, Intel и ряду других американских корпораций сотрудничать с Huawei, что вылилось, помимо прочего, в исчезновение сервисов Google с ее смартфонов. В том же месяце Microsoft запланировала оставить ноутбуки Huawei без обновлений для своей ОС Windows 10.

Ответом на проблемы с Android и сервисами Google стал анонс в августе 2019 г. собственной операционки Huawei – Harmony OS. В декабре 2019 г. у Huawei появился собственный аналог Google Services под названием Huawei Mobile Services со своим магазином приложений, а в декабре 2020 г. состоялся анонс Harmony OS 2.0, адаптированной для смартфонов.

В мае 2020 г. Трамп нанес по Huawei новый удар и запретил тайваньскому производителю полупроводников TSMC выпускать для нее процессоры. Huawei, не имея собственных фабрик, начала закупать чипы с большим запасом. В сентябре 2020 г. TSMC, повинуясь приказу Трампа, прекратила все поставки Huawei.

В октябре 2020 г. ситуация немного изменилась. Трамп разрешил TSMC работать с Huawei, но послабления касались только выпуска микросхем по очень старым техпроцессам – не современнее 28 нм.

В ноябре 2020 г. из-за американских санкций Huawei продала компанию Honor – свою «дочку», которая занимается выпуском недорогих смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. В том же месяце Трамп проиграл президентские выборы. В январе 2021 г. он уступил пост главы государства Джозефу Байдену (Joseph Biden).

Со сменой президента США давление на Huawei не ослабили. Компания продолжила отказываться от разработок, с которыми так или иначе связаны Штаты. Например, в мае 2021 г. она выпустила ноутбук на собственном ARM-процессоре Kirin 990, одном из самых современных в ее портфолио. Он заменил собой чипы Intel, а вместо Windows 10 на лэптопе работает Unity OS – один из китайских государственных дистрибутивов Linux. В дальнейшем его можно будет перевести на Harmony OS.