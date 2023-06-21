Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России

Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y36, оснащенного 6,64-дюймоаым дисплеем с разрешением FHD+, процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Смартфон доступен в продаже с объемом памяти 4 ГБ + 128 ГБ по стоимости 15 999 руб., с объемом памяти 8 ГБ + 128 ГБ – по стоимости 21 999 руб., а также с 8 ГБ + 256 ГБ – за 23 999 руб. в официальном интернет-магазине и у партнеров компании.

Модель Y36 оснащена 16 МП фронтальной HD-камерой, 50 МП основной HD-камерой, а также 2 МП камерой боке и супер макрокамерой.

Новый смартфон с 6,64-дюймовым дисплеем для яркого солнца с разрешением FHD+ и 90 Гц частотой обновления обеспечивает высокое качество изображения.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нм и 2,4 ГГц тактовой частотой, аккумулятором емкостью 5000 мАч, а также 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge.

Vivo Y36

Благодаря функции ускорения памяти достигается более плавная и бесперебойная работа смартфона: больше не нужно закрывать фоновые приложения вручную, чтобы освободить оперативную память.

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Плавное переключение до 27 приложений доступно благодаря виртуальному расширению оперативной памяти 3.0 на 8 ГБ. В то время как расширение памяти обеспечивает возможность запускать одновременно большое количество приложений, функция оптимизации памяти экономит место и предотвращает переполнения RAM. Хранитель интерфейса позволяет мгновенно пробуждать фоновые приложения, чтобы вы могли быстро продолжить его использование ровно в том состоянии, на котором остановились.

Технология NFC позволяет осуществлять бесконтактную оплату. Vivo Y36 устойчив к царапинам, а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP54.

В официальном интернет-магазине Vivo и у партнеров компании можно приобрести новинку в цвете «Сияние звезд» и «Мерцающее золото».