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Смартфон Vivo Y27 в продаже в России

Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y27 с 50 МП портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объемом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мАч аккумулятором и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. . Новинку можно приобрести с объемом памяти 6 ГБ + 128 ГБ по стоимости 16 999 руб. в официальном интернет-магазине и эксклюзивно у партнера компании DNS.

FHD+ дисплей с пиковой яркостью 600 нит гарантирует четкость изображения даже при ярком солнечном свете. 50 МП портретная камера со светосильным объективом может все: от съемки с высокой детализацией до ярких ночных снимков 8-мегапиксельная фронтальная HD-камера позволяет делать селфи. 2 МП камера с эффектом боке создает эффекты кинематографического качества, позволяя выделить объект съемки.

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Vivo Y27

Благодаря 5000 мАч аккумулятору и 44 Вт быстрой зарядке FlashCharge емкости аккумулятора достаточно для всех задач - можно смотреть более 16 часов онлайн-видео и больше 5 часов играть в мобильные игры, а также более 781 часа находиться в режиме ожидания. За 15 минут можно зарядить смартфон до 29%.

Виртуальное расширение оперативной памяти 3.0 обеспечивает плавность работы. Благодаря виртуальному расширению оперативной памяти нового поколения 3.0, которое добавляет до 6 ГБ RAM, можно запускать сразу несколько приложений и плавно переключаться между ними. Расширение памяти позволяет увеличить полезное пространство, а также повысить скорость и плавность переключения между приложениями.

Благодаря функции оптимизации памяти расширение памяти позволяет увеличить полезное пространство, а также повысить скорость и плавность переключения между приложениями, что экономит до 500 МБ. Дополнительно хранитель интерфейса для фоновых приложений помогает сократить время повторной загрузки до минимума.

Смартфон в продаже эксклюзивно у партнера компании DNS и в официальном интернет-магазине Vivo в цвете «Черный бургунди» и «Синее море» с объемом памяти 6 ГБ + 128 ГБ по цене 16 999 руб.

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