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vivo представила смартфон vivo X50 Pro с профессиональной стабилизацией. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

vivo официально представила смартфон X50 Pro в России. Инновационный флагман компании с системой профессиональной стабилизации, 60-кратным гиперзумом и ультимативным ночным режимом поступит в продажу 31 июля по цене 64 990 рублей. Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новое устройство, получит в подарок беспроводные наушники vivo TWS Neo.

Смартфон X50 Pro отличается современным и лаконичным дизайном. Тонкий изгибающийся дисплей с крохотным отверстием для фронтальной камеры диаметром всего 3,96 мм, изящные грани, скруглённые по технологии R3, и двухступенчатый блок камеры. Цвет корпуса «Серая сталь» — это футуристическое решение, которое сочетает в себе стиль и высокие технологии.

Широкоформатная камера от vivo установлена на двухшарнирном соединении, что позволяет ей вращаться. Это движение можно заметить, когда камера отслеживает объекты или возвращается в исходное положение при сбросе. Этот процесс дополняет анимация на экране.

Изменение положения камеры обеспечивает трехосевую стабилизацию и на 300% больший угол компенсации, чем в случае использования традиционной технологии оптической стабилизации изображения OIS.

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Смартфон X50 Pro снимает движущиеся объекты с практически нулевой задержкой, благодаря сочетанию профессиональной стабилизации и датчика, который сокращает выдержку. Так, можно сделать снимки человека в прыжке с впечатляющей скоростью и точностью.

Следящий автофокус позволяет выбрать любой объект в кадре и сфокусироваться на нём, даже если он исчез из видимости, а затем появился вновь в другом месте. Функция автоматического масштабирования Autozoom поможет с лёгкостью удержать выбранный объект в центре. Кроме того, функция 3D Sound Tracking отслеживает человеческую речь и звуки вне зависимости от направления движения объектов.

Благодаря профессиональной стабилизации затвор камеры X50 Pro способен дольше удерживаться в открытом состоянии, что вместе с матрицей IMX598 повышает общую светочувствительность на 10% и позволяет захватить больше света.

В полной темноте автоматически включается ультимативный ночной режим, который функционирует при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта. Можно также использовать режим «Ночной портрет», подчеркнув свою красоту в ночное время, или Astro Mode для того, чтобы запечатлеть мерцающие звёзды.

Смартфон X50 Pro заменит команду видеоспециалистов. Благодаря профессиональной стабилизации и точному алгоритму боке объект съёмки будет эффектно выделяться на любом фоне. Всего одним прикосновением отснятый материал можно превратить в настоящее произведение искусства.

Теперь можно преодолеть любые расстояния, чтобы получить новые великолепные кадры. 60x гиперзум стал возможен благодаря сочетанию уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением. Вместе с профессиональной стабилизацией можно приблизиться к объектам, которые в прошлом казались недосягаемыми.

Портретная камера создана по образцу объектива профессионального стандарта с диафрагмой F2.0 и фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Его перспектива очень близка к тому, что видит человеческий глаз. Новейший алгоритм сегментации от vivo помогает выделять объект съёмки на фоне так, что они оба будут выглядеть потрясающе, а съёмка на закате поможет создать резкие и эффектные силуэты на фото.

Смартфон X50 Pro оснащён 8 МП сверхширокоугольной камерой, которая обеспечивает угол обзора 120 градусов (108 градусов с учетом искажений), чтобы создавать масштабные пейзажные снимки и групповые фото с большим количеством людей. 5 МП макрокамера способна сфокусироваться на расстоянии 2,5 см.

X50 Pro оснащён дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного экрана 180 Гц. Технология VEG (vivo Energy Guardian) предотвращает перегрев, что обеспечивает плавную работу устройства, особенно во время игры.

Процессор Qualcomm Snapdragon 765G может похвастаться как производительностью флагманского уровня, так и низким энергопотреблением. Он поддерживает одновременную работу нескольких приложений и ресурсоёмких игр без задержек.

Смартфон оснащен аккумулятором повышенной ёмкости и технологией vivo FlashCharge 2.0 мощностью 33 Вт. За счет быстрой зарядки можно работать, играть и общаться без перерывов.

X50 Pro оснащён аудио-чипом AK4377A. Повышенная частота дискретизации обеспечивает высокую детализацию звука.

Vivo X50 Pro поступит в продажу 31 июля 2020 года в цвете «Серая сталь» по цене 64 990 рублей. Предзаказ на новый флагман vivo открывается 16 июля, каждый, оформивший предзаказ на X50 Pro, может получить в подарок беспроводные наушники vivo TWS Neo.

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