Компания vivo представила смартфон Y27

Компания vivo представила новый смартфон Y27 с 50 Мп портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объёмом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мА·ч аккумулятором и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. Благодаря яркому дизайну камеры Dual Ring, тонким боковым граням и оригинальным цветовым решениям смартфон представляет воплощение стиля и изысканности.

FHD+ дисплей с пиковой яркостью 600 нит гарантирует чёткость изображения даже при ярком солнечном свете: изображение будет таким же ярким и чётким, как и в помещении.

50 Мп портретная камера с высококлассным светосильным объективом может всё: от съёмки с высокой детализацией до ярких ночных снимков. 8-мегапиксельная фронтальная HD-камера позволяет делать качественные селфи благодаря высокому разрешению и точной фокусировке. 2 Мп камера с эффектом боке создаёт эффекты кинематографического качества, позволяя выделить объект съёмки.

Ёмкости аккумулятора достаточно для всех задач благодаря 5000 мА·ч аккумулятору и 44 Вт быстрой зарядке FlashCharge. За 15 минут можно зарядить смартфон до 29%, а благодаря 24-уровневой защите обеспечивается полная безопасность.

Виртуальное расширение оперативной памяти 3.0 обеспечивает максимальную плавность работы. Благодаря виртуальному расширению оперативной памяти нового поколения 3.0, которое добавляет до 6 ГБ RAM, можно запускать сразу несколько приложений и плавно переключаться между ними. Расширение памяти позволяет увеличить полезное пространство, а также повысить скорость и плавность переключения между приложениями.