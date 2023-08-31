Разделы

Техника
|

Компания vivo представила смартфон Y27

Компания vivo представила новый смартфон Y27 с 50 Мп портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объёмом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мА·ч аккумулятором и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. Благодаря яркому дизайну камеры Dual Ring, тонким боковым граням и оригинальным цветовым решениям смартфон представляет воплощение стиля и изысканности.

FHD+ дисплей с пиковой яркостью 600 нит гарантирует чёткость изображения даже при ярком солнечном свете: изображение будет таким же ярким и чётким, как и в помещении.

50 Мп портретная камера с высококлассным светосильным объективом может всё: от съёмки с высокой детализацией до ярких ночных снимков. 8-мегапиксельная фронтальная HD-камера позволяет делать качественные селфи благодаря высокому разрешению и точной фокусировке. 2 Мп камера с эффектом боке создаёт эффекты кинематографического качества, позволяя выделить объект съёмки.

Ёмкости аккумулятора достаточно для всех задач благодаря 5000 мА·ч аккумулятору и 44 Вт быстрой зарядке FlashCharge. За 15 минут можно зарядить смартфон до 29%, а благодаря 24-уровневой защите обеспечивается полная безопасность.

vivoy27.jpg

Виртуальное расширение оперативной памяти 3.0 обеспечивает максимальную плавность работы. Благодаря виртуальному расширению оперативной памяти нового поколения 3.0, которое добавляет до 6 ГБ RAM, можно запускать сразу несколько приложений и плавно переключаться между ними. Расширение памяти позволяет увеличить полезное пространство, а также повысить скорость и плавность переключения между приложениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выделили 2,6 миллиарда на технологии производства кабелей и чипов, которые не продают России из-за санкций

Ozon радикально меняет тарифы и штрафы для продавцов. Большинство в сторону увеличения

Samsung мечтает отгрызть часть территории Xiaomi. Для этого готовится сверхдешевый смартфон

В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение

В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли

Силовики завели дело против главы ИТ-компании после публикации CNews: Не заплатил миллионы рублей зарплаты

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще