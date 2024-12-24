iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России

iQOO, независимый суббренд компании vivo, объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России. С 20 декабря устройство можно будет приобрести в интернет-магазине vivo и у авторизованных партнеров. iQOO 13 устанавливает новый стандарт мобильной производительности благодаря сочетанию передовых технологий: новейшего процессора Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, фирменного аппаратного апскейлера Q2, OLED экрана с частотой 144 Гц и с технологией круговой поляризации, системы охлаждения площадью 7000 мм², а также высокоемкого аккумулятора на 6150 мАч. Об этом CNews сообщили представители vivo.

Новейший процессор Qualcomm Snapdragon® 8 Elite

iQOO 13 работает на базе процессора Snapdragon® 8 Elite, который обладает уникальной архитектурой Oryon от Qualcomm. Конфигурация процессора 2+6 с высокопроизводительными ядрами и рекордной пиковой частотой 4,32 ГГц обеспечивает плавную многозадачность и моментальную отзывчивость. Процессор дополнительно поддерживается массивным кэшем L2 объемом 24 МБ, что позволяет эффективно обрабатывать даже самые требовательные приложения.

На графической стороне Snapdragon® 8 Elite используется новая архитектура срезов, что повышает многозадачность и энергоэффективность для интенсивной графической визуализации, оптимизируя при этом время работы батареи. В сочетании с оперативной памятью Samsung LPDDR5X Ultra для увеличенной скорости чтения и технологией хранения UFS 4.1, iQOO 13 формирует« железный треугольник» из CPU, памяти и хранилища, устанавливая новый стандарт производительности для мобильных устройств.

Кроме того, устройство получило функцию GMEM (Graphics Memory) для оптимизированного управления памятью, открытый интерфейс MPAM для эффективного распределения ресурсов, а также технологии AFME 2.0 и Hardware Ray Tracing, которые обеспечивают улучшенную визуальную четкость и производительность устройства. Snapdragon® 8 Elite также предлагает передовые возможности искусственного интеллекта, увеличивая скорость обработки данных NPU и снижая энергопотребление.

Фирменный аппаратный апскейлер Q2 для полного погружения в мобильные игры

В сочетании с процессором Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, аппаратный чип Q2 обеспечивает расширенные возможности для мобильных игр. Он поддерживает разрешение до 2K, сопоставимое с уровнем ПК, и частоту кадров до 144 fps, что гарантирует высокое качество графики и плавность даже в самых интенсивных игровых сессиях.

Экран iQOO 13, оснащенный технологией 8T LTPO, предлагает разрешение 2K (1440 × 3168) и частоту обновления 144 Гц. Адаптивная частота обновления динамически подстраивается под требования контента, что способствует снижению потребления батареи во время длительных игровых сессий. С пиковой яркостью в 4500 нит дисплей гарантирует высокое качество изображения даже при ярком солнечном свете, что позволяет с комфортом играть в любое время и в любых условиях.

Для достижения высокой отзывчивости во время игровых сессий, iQOO 13 оборудован технологией интерполяции кадров с нулевой задержкой. Алгоритмы синхронизации оптимизируют рендеринг, композитинг и время отображения, обеспечивая мгновенное и точное появление каждого кадра. Это дает игрокам конкурентное преимущество благодаря более плавному геймплею и быстрой реакции. Кроме того, iQOO 13 оснащен ультрашироким вибрационным мотором и симметрично расположенными динамиками для максимального погружения в игровой процесс.

OLED экран с технологией круговой поляризации – новый стандарт защиты зрения

iQOO 13 – один из первых смартфонов на базе Android с OLED дисплеем с технологией круговой поляризации, подтвержденной сертификатами TÜV Rheinland и vivo Visual Health Labs. В экране используется диммирование PWM с частотой 2592 Гц, что способствует минимизации мерцания и снижению усталости глаз, обеспечивая комфортное использование устройствам на протяжении длительного времени. Разработанный в сотрудничестве с BOE, крупнейшим брендом по производству экранов, 6,82-дюймовый дисплей iQOO 13 отличается высокой устойчивостью к износу, царапинам и пыли.

Производительность на максимум с батареей 6150 мАч

iQOO 13 поддерживает технологию FlashCharge мощностью 120 Вт и оснащен батареей емкостью 6150 мАч (TYP), что обеспечивает длительное время автономной работы устройства. Благодаря использованию кремниевого анода третьего поколения, плотность энергии батареи увеличилась на 8,7% по сравнению с iQOO 12, при этом сохранив габариты корпуса предыдущей модели.

Аккумулятор охлаждается испарительной камерой площадью 7000 мм², обладающей повышенной терморегулирующей способностью. Это увеличивает эффективность рассеивания тепла на 17% по всей площади поверхности, обеспечивая стабильную работу устройства даже при интенсивных нагрузках.

iQOO 13 в России

iQOO 13 доступен в двух цветовых решениях: Legend (белый) толщиной корпуса 8,13 мм и Alpha (черный) с габаритами 7,99 мм. Камера смартфонов обрамлена диодным кольцом «Пульс монстра», которое предлагает различные цветовые эффекты. Динамический свет «пульсирует» в такт играм и музыке, придавая устройству энергичность и одновременно информируя пользователей в реальном времени о входящих вызовах, сообщениях и уровне заряда аккумулятора.

Смартфоны iQOO 13 в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ с гарантией производителя Ростест можно будет приобрести через официальный интернет-магазин vivo, а также на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «Мегамаркет». Розничная цена смартфона составит 99,9 тыс. руб.

Первые 600 покупателей iQOO 13 получат лимитированный гифтбокс, созданный в сотрудничестве с BMW. В комплект входят фирменные аксессуары общей стоимостью более 7 000 рублей: охлаждающий зажим 2 Neo и сенсорные игровые напальчники для смартфона, а также беспроводные наушники TWS 1i.