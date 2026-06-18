Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России

iQOO, бренд смартфонов, объявляет о старте продаж в России совершенно нового iQOO Z11 5G. Об этом CNews сообщили представители iQOO.

iQOO Z11 5G оснащен аккумулятором на основе кремниевого анода четвертого поколения с 16% содержанием кремния в аноде и плотностью энергии 879 Втч/л. 90-ваттная технология FlashCharge обеспечивает быструю подзарядку с контролем системы на каждом этапе. Функция обходной зарядки защищает состояние батареи в долгосрочной перспективе во время интенсивных сессий в играх, направляя питание непосредственно в систему, а функция «Максимальное энергосбережение 2.0» гарантирует, что устройство останется работоспособным для важных звонков даже при 1% заряда. Также есть защита от перезаряда и пятилетняя гарантия состояния батареи.

Толщина смартфона – 8,25 мм, вес – 213 г. iQOO Z11 5G доступен в двух цветах: «Голубой ледник» и «Глубокий черный».

iQOO Z11 5G работает на платформе Snapdragon 7s Gen 4, обеспечивающей 7-процентное повышение производительности как ЦП, так и ГП по сравнению с предшественником, с основным ядром, работающим на частоте до 2,7 ГГц. Оперативная память – LPDDR4X до 12 + 12 ГБ, хранилище – UFS 3.1.

Испарительная камера 7000 мм² и общая площадь охлаждения 18 000 мм² поддерживают производительность под нагрузкой, обеспечивая пять часов подряд стабильной частоты кадров в режиме производительности. Усовершенствованная система с двумя динамиками обеспечивает 200% громкости мультимедиа и 300% громкости звонков.

Смартфон получит 6,83-дюймовый 144 Гц 1,5K AMOLED дисплей с защитой зрения и разрешением 2800×1260 при плотности пикселей 449 PPI. Пиковая яркость – 5000 нит, общая яркость всего экрана – 2000 нит. В наличии двойная сертификация SGS Low Blue Light и SGS Low Flicker, высокочастотное ШИМ-уменьшение с частотой 2160 Гц, а также высокояркое затемнение, аналогичное постоянному току и улучшенный режим комфорта и защиты глаз.

iQOO Z11 5G работающий на базе операционной системы OriginOS 6 и движке Origin Smooth Engine, гарантирует 60 месяцев бесперебойной работы с тремя поколениями обновлений ОС и пять годами обновлений безопасности.

iQOO Z11 5G обладает пыле- и водостойкостью IP68 и IP69, сертификацией для работы в экстремальных условиях, защитным стеклом с удвоенной толщиной для повышения прочности микроструктуры и комплексной амортизирующей структурой для защиты от царапин и падений по всей поверхности.

Основная камера – 50-мегапиксельная Sony IMX882 с OIS.

iQOO Z11 5G уже доступен для покупки. До конца июня 2026 г. на все версии смартфона действуют скидки от 7000 до 9000 руб.: версия 8/128 ГБ — 40 999 руб. / 32 999 руб.; версия 8/256 ГБ — 46 999 руб. / 38 999 руб.; версия 8/512 ГБ — 52 999 руб. / 45 999 руб.; версия 12/512 ГБ — 59 999 руб.; 49 999 руб.

Приобрести смартфон можно у партнеров iQOO: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Билайн», «Мегафон» и «Холодильник.ру».