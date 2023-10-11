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Vivo официально представила новую серию смартфонов V29 в России

Vivo официально презентовала новую серию смартфонов V29 в России. Новая серия устройств обладает усовершенствованной «Аура» подсветкой 2.0. Встроенный автофокус 50 МП селфи-камеры обеспечивает резкость кадра и делает более четкими лица на групповых селфи. AMOLED‑матрица с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает изображение кинематографического качестваи защиту зрения.

С 11 октября 2023 г. модель V29 5G доступна для покупки в официальном интернет-магазине ru.vivo.com и у партнеров компании в цветах «Красный бархат», «Волшебный синий» и «Благородный черный» с объемом памяти 12+256 ГБ по цене 45 999 руб., с объемом памяти 12+512 ГБ – 51 999 руб. Младшая модель V29e 5G появится в продаже с 10 ноября 2023 г. в цвете «Розовое золото» и «Таинственный лес», стоимость которой составит 33 999 руб. с объемом памяти 6+256 ГБ и 38 999 руб. с объемом памяти 12+256 ГБ.

Новый Vivo V29 унаследовал дизайн смартфонов V-серии. Смартфоны Vivo V29 представлены в цветах «Волшебный синий», «Благородный черный» и «Красный бархат». Приобрести Vivo V29e можно в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес».

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Vivo V29

В оформлении эксклюзивного цвета Vivo V29 «Красный бархат» использовано антибликовое покрытие с бархатистой поверхностью и фотохромное стекло.

С помощью V29 пользователи могут снимать портреты в формате HD как в дневное время, так и в условиях низкой освещенности. «Аура» подсветка 2.0 диаметром 15,6 мм обладает способностью создавать трехмерный световой эффект и обеспечивает равномерное освещение под любым углом, что устраняет тени на лице и темные участки. Обширная светоизлучающая область, которая в девять раз больше, чем у стандартной вспышки, создает мягкий свет, который напоминает студийный. Кроме того, увеличение яркости на 36% по сравнению с предшественником позволяет делать снимки с лучшей четкостью.

На передней панели расположена 50-мегапиксельная HD-камера (AF) с углом обзора 92°.

Смартфон также оснащен системой двойной стабилизации OIS + EIS, которая выполняет до 1000 вычислений компенсаций движений в секунду для обеспечения более устойчивых и четких снимков различных кадров.

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Vivo V29e

Vivo V29 оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 778G. Благодаря усилителю памяти (12 ГБ оперативной памяти + 8 ГБ расширенной оперативной памяти) устройство обеспечивает достаточный объем памяти и поддержку операционной системы. V29 также включает в себя охлаждения VC Bionic. Кроме того, обновленный аккумулятор с поддержкой FlashCharge мощностью 80 Вт и емкостью 4600 мАч обеспечивают быструю и безопасную зарядку, позволяя смартфону заряжаться от 1% до 50% за 18 минут.

Смартфон Vivo V29e оснащен функцией «Аура» подсветки для портрета 2.0. Это дополняется 50 МП, 120 Гц AMOLED-дисплеем, 5G-процессором Qualcomm Snapdragon.

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